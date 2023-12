Gürcistan vatandaşları Türkiye\'deki yüksek fiyatlardan şikayetçi

UĞUR İSTANBULLU

1 Türk lirasının 11 lari olduğu Gürcistan'dan gelen vatandaşlar, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yılbaşı alışverişi yapıyor.

"BİZİM PARA ÖLDÜ YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Kemalpaşalı bir vatandaş, "20 lari 200 TL, 100 lari hemen hemen bin 100 TL' dir ve bir tane Gürcistan'ın parası" dedi. Bir başka Kemalpaşalı vatandaş, "70 lari alıyorduk 100 liraya şimdi 7 lari alıyoruz. Ben 100 liraya 70 lari almışım ve Gürcü orada biz burada. Bizim para öldü ve yapılacak bir şey yok" diye konuştu.

Gürcü vatandaş ise "Her şey arttı ama bize göre biraz ucuz ama yine pahalı oluyor. Şu anda her şey çok arttı iki ve üç kat arttı Türkiye'de. Gürcistan Batum'dan geldim ve öncelere göre şimdi fiyatlar çok farklı ve her zaman zam geliyor. Bizde bin liraya ancak 100 lira kar oluyor anladınız mı sadece 100 lira kar oluyor bin lirada. Her geldiğimizde fiyatlar artıyor ve şu an sadece yemeklik şeyler aldım" dedi.

"KENDİ ÜLKEMİZDE PARAMIZLA YAĞMALANIYORUZ"

Kemalpaşalı Resul Ergün, "Sarp- Hopa dolmuş hattında çalışıyorum. İşler yaza nazaran biraz düşük ama kendi ülkemizde paramızla yağmalanıyoruz yani. Gürcüler geliyor ve onların 100 lirası burada bin 100 lira ediyor ve bin 100 lirayla iki tane sepeti doldurup gidiyorlar ve biz de burada Gürcülerin hizmetini yapıyoruz. Ticaretin olması bize yarıyor ve ekonomik olarak bize yansıması büyük ama nedir geçmiş yıllara göre küçüldüğümüz daha iyi hissediyorum. Dışardaki insanlar hissedemez ama biz daha çok net görüyoruz. Eskiden Gürcistan'a gidip rahat rahat hareket ediyorduk ama şimdi oraya gidip su içip yemek yemeden geri geliyoruz ve paramız para etmiyor Gürcistan'da" dedi.

Kemalpaşalı Volkan Karaşa, "Valla sezon açıldığı yani yılbaşından dolayı işler kesat. Yılbaşı Gürcistan'ın sembolü. Şu anda 15-20 gün kişi sayısı buraya gelen bin kişiden 100 kişiye düşer" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GÜRCÜLER GELMEZ İSE BURAYA KİMSE GELMEZ"

Kemalpaşalı Esnaf Şenol Ayaydın, "Allah'a şükürler iyi ama şu anda yılbaşı dolayısıyla işler durgun. Gürcüler şu an genelde yiyecek almaya geliyor. Evet bizim burada Gürcülerle işimiz ve Türklerle işimiz yok yani. Gürcüler gelip iş yapıyor burada ve eğer Gürcüler olmaz ise her şey boş ve kimse gelip geçmez buradan" dedi.

Kemalpaşa'da çalışan Gürcü Lamara Çayani, "15 senedir çalışıyorum burada ve hayat eskiden daha iyiydi ve şimdi biraz zor tabii ama ne yapalım mecbur çalışacağız. Her bir şey pahalandı ve gidip gelmek pahalı yemek alıyoruz ve maaşlarımız az. Burada en çok Gürcüler çalışıyor burada ve buraya Gürcüler gelmez ise burası mahvolur" diye konuştu.

"MÜŞTERİLERİ KAPIDA GERİ GÖNDERDİKLERİNİ DUYDUK"

Kemalpaşalı esnaf Sadık Topkan, "Şu anda işler kötü ve kış gelince böyle işler azalıyor. Müşteri yok ve müşterileri kapıdan geri gönderiyorlar diyorlar. Gümrükte problem var ve bakın sokakta kimse yok. Yılbaşından dolayı ve tabi sıkıntı var kapıda gümrük bırakmıyor mal götürsün ve 35 kilo mal götürebilirsin fazla götüremezsin. Bir adam geliyor buraya kadar yani 200 kilometre Gürcistan'ın öte tarafından geliyor ve bir çuval Türkiye'nin malını götüremeyecek mi evinde ihtiyacı vardır" dedi.