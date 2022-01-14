Gürkan: "3 yılda Malatya'da hizmet destanları yazdık" - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldiği günden itibaren Malatya'da yapılan hizmet ve yatırımları bölge müdürleri ve Malatya'da bulunan kamu kurumlarının il müdürlerine tanıttı.

2019 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Selahattin Gürkan, göreve geldikten sonra yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili Malatya Valisi Aydın Baruş, bölge müdürleri ve kamu kurumlarının il müdürlerine Nikah Sarayında gerçekleştirilen toplantıda projeleri anlattı.

Sine vizyon eşliğinde projelerde gelinen süreci aktaran Başkan Gürkan, "Malatya'ya hizmet etmek için çıktığımız yolda bütün paydaşlarımızla şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlamak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Gürkan, " Bizler 2019 yılında milletimizin teveccühü, genel merkezimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle geldiğimiz şehrül emin görevinde şehrimizin mazisine layık istikbale hazırlanma noktasında ve belediye hizmetlerinin her anlamda gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma gayreti ve çabası içerisine girdik. Çalışmalarımızı yaparken şehrimizdeki sosyal barışı, sosyal entegrasyonun, bir kaynaşmanın ve dayanışmanın olması olmazsa olmazımızdır. Seçim sürecinde belki de seçim tarihinde hiçbir vaat ve proje sunmadan sadece tek bir projem var oda insanları kaynaştırmak dediğimiz sosyal entegrasyondur demiştim. Çıktığımız bu yolda Allah'a şükür Sayın Valimiz, komutanlarımız, daire müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz, STK'larımız, paydaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızla birlikte geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Malatya'da bir tarih yazdık. Hizmet destanı yazdık. Yatırımda belediye olarak Türkiye'de birinciyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gurup toplantısında 'gidin Malatya'da Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını örnek alın' dediğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları söylemesiyle bizim sorumluluğumuzun daha da arttığını söylediğimizde ilgililerin yanında bizlere 'bu şekilde çalışan başka belediye var mı?' dedi.

Göreve geldiğimizde şemsiyemiz gökyüzüdür dedik. Gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan güneşin ışığından nasıl yararlanıyorsa bizim hizmetlerimizde adil ve adaletli olacaktır. Biz çıktığımız yolu iyi biliyoruz. Azimli ve kararlı olduğumuzu da herkes bilsin. Temel hedefimiz insanı yaşatacağız ki devletimiz ebed müddet olsun. İki tür yöneticiler vardır. Bir işgalci yöneticiler,

birde fetihçi yöneticiler. İşgalci yöneticiler aldıkları yeri geriye götüren yöneticidir. Bir yönetici aldığı yeri ileriye götürüyorsa o fetihçidir. Şehrimizde göreve geldikten sonra Sayın Valimizle ve bütün müdürlerimizle Malatya tarihinin toplam kümülatif hizmetlerinden fazla hizmet yapılıyor ve Türkiye'de de en fazla yatırım yapan belediye oluyor. Hizmetlerimizin yapılmasında önümüzü açan, destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Valimiz ve daire müdürlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Hizmetlerimizde durmak yok yola devam diyorum. Mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gürkan daha sonra, 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar tamamladıkları, devam eden ve projelendirilen yatırım ve hizmetler ile ilgili sine vizyon eşliğinde bilgiler verdi. - MALATYA