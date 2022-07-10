Gürsel Erol'dan Kaymakamın Doğum Günü Haberini Yapan Gazeteciye Para Cezası Verilmesine Tepki

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP'li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ın Kaymakam Önder Koç'a pasta alarak kaymakamlık binasında doğum günü kutlamasını haberleştiren gazeteci Serkan Gürtürk'e 10 bin lira para cezası verilmesine tepki gösterdi. Erol, "Böylesi basit bir konuda, bir haber kullanma hakkında bile insanların yetkilerini kullanarak basın özgürlüğüne müdahale etmesi asla kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.

Tunceli'nin AKP'li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe kaymakamı Önder Koç'un doğum gününe özel pasta yaptırarak kaymakamlık makamında kutlama yaptı. Elazığ'da Haber Ayrıntı Gazetesi imtiyaz sahibi Serkan Gürtürk'ün kaymakamlık makamında doğum günü kutlamasını haberleştirdi. Haber sonrasında ifadeye çağrılan Gürtürk'e kaymakamın şikayeti üzerine Çemişgezek Başsavcılığı tarafından 10 bin 31 lira idari para cezası kesildi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, skandal kararla ilgili İçişleri Bakanlığı'na konunun araştırılması ve soruşturulmasıyla ilgili bir talepte bulunduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"26. dönem milletvekilliği yaptığım Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, ne yazık ki hepimizi son derece yaralayan ve üzen bir olayla karşılaştık. Çemişgezek ilçemizin Belediye Başkanı, ilçemizin kaymakamının yaş gününü kutlamak için bir pasta alır ve kaymakamı ziyaret eder. Bunu da Kaymakamlık ve Belediye Başkanı sosyal medyasından paylaşırlar. Bu paylaşım üzerine Elazığ'da bir yerel gazetemiz, bunu haberleştiriyor. Tabii bu kamuoyuna açık olduğu bir bilgi olduğu için, bu bilginin bir basın organı tarafından kamuoyunda paylaşılması, haber haline getirilmesi son derece normaldir. Bunun üzerine Elazığ'daki yerel gazete sahibine bir para cezası kesiliyor ve haber yasağı getiriliyor. Böylesi basit bir konuda bile, bir haber kullanma hakkında bile insanların yetkilerini kullanarak basın özgürlüğüne müdahale etmesi asla kabul edilebilir bir şey değildir.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN NE KADAR KISITLANDIĞININ GÖSTERGESİDİR"

Sonuç itibariyle bir belediye başkanı ve kaymakamın makam odalarında bir yaş gününü kutlaması ile ilgili bir paylaşımı yapması, bir basın mensubu tarafından veya bir yerel gazete tarafından haber içerikli değerlendirilmesi son derece doğrudur. Ama üzücü olan, para cezası verilmesi ve bu para cezası doğrultusunda da haber yasağı getirilmesidir. Bu konuda ben Elazığ milletvekili olarak ve bu işin muhatabı olarak da Elazığ'daki bir yerel gazete olması münasebetiyle İçişleri Bakanı'nın bu konuyu araştırma ve soruşturması ile ilgili bir talepte bulundum. Bunu da Sayın Bakan'a ilettim. Tabi bunun da takipçisi olacağım. Yani insanların haber alma özgürlüğü. Eğer bir iddiaya, bir dedikoduya, eğer haksız bir ithama dayalı değilse; tam tersine kişilerin paylaştığı bilgiler doğrultusunda bir haber yapılmışsa ve insanların bilgi edinmesi sağlanmışsa, bunun cezayı müeyyidesi olamaz. Basın özgürlüğüne son derece haksız bir adaletsiz bir uygulamadır, bunun takipçisi olacağım. Bunu kişisel bir mesele olarak değil kamu gücünün kullanılarak, aslında özgürlüğünün ne kadar kısıtlandığı konusunda Türkiye kamuoyuna aydınlatmak adına bu açıklamayı yapmaya ihtiyacı hissettim."