Gürsu Belediyesi, Gürsu Kent Meydanı'nı hizmete açacak - Son Dakika
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Yerel

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kent Meydanı'nı hizmete açacak

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kent Meydanı\'nı hizmete açacak

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Gazeteciler Cemiyeti heyetine Gürsu'da gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. İlk aşamada Gürsu Kent Meydanı'nın hizmete açılacağını belirten Işık, toplam 28 projenin adım adım ilerlediğini söyledi.

26.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:56
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde Gürsu'da önümüzdeki 5 yıllık süreçte gerçekleşecek projelere ilişkin bilgi veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilk aşamada Gürsu Kent Meydanı'nı hizmete açacaklarını kaydetti.

Gürsu Belediyesi'nin gündeminde toplam 28 proje olduğunu ve hepsinin adım adım ilerlediğini açıklayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Projelerimizi gelir getirici projeler ve yatırım projeleri olarak iki grupta sürdürüyoruz. Gürsu Kent Meydanı projemizde son aşamaya geldik" dedi.

Toplam 15 dönümlük alanda oluşturulacak Gürsu Kent Meydanı için 550 hissedar ile görüşüldüğünü ve mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Gazeteciler Cemiyeti heyetine şu bilgileri verdi;

"Belediyemizin önündeki alanda oluşturulacak proje çerçevesinde kapalı otopark, sosyal donatı alanları, çarşı, meydan ve yeşil alanlar yer alacak. Geldiğimiz noktada sadece postane binasının taşınmasını bekliyoruz. Postanenin taşınması ile birlikte projenin zor bölümünü tamamlamış olacağız. Çalışmamız bittiğinde ilçemize nefes aldıracak bir meydanı halkımıza kazandırmış olacağız."

Gürsu'da tüm altyapı sorunlarının çözüldüğünü ve 120 bin nüfusa eksiksiz hizmet verildiğini sözlerine ekleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bütün yatırımlarımıza, vatandaşlarımızla yüz yüze görüşerek yön veriyoruz. Yıllık bütçemiz 720 milyon lira düzeyinde ve sadece 40 milyon TL borcumuz var. Ticaretin içinden gelmiş olmanın verdiği avantajla bütçemizi başarıyla yönetiyoruz" dedi.

Ziyarette, Başkan Işık'a Bursa basınına ilişkin bilgi veren Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, köklü bir geçmişe sahip olan Bursa basının, yerel sorunları gündeme taşıdığını ifade etti.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin 1947 yılında kurulduğunu ve Anadolu'da en çok basın kartına sahip gazeteciler cemiyetinin Bursa olduğunu ifade eden Kolaylı, "Geçtiğimiz dönemde Yunuseli'nde TOKİ iş birliğinde 452 konutun yapımını sağlayarak meslektaşlarımıza kazandırdık. Sosyal yardımlarımız çerçevesinde öğrenci bursu, doğum, ölüm ve çocuk yardımları veriyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra, Basın Meslek Yasası'nın çıkarılarak tehdit ve şantaja dayalı sözde haberciliği önlemek için çalışıyoruz" dedi.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra, Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan yardımcıları İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Huriye Gül Kolaylı, Ersin Yıldıran, Mehmet Ali Ekmekçi ve Enhar Güneş ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi, Gürsu Kent Meydanı'nı hizmete açacak - Son Dakika

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