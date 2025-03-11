Gürsu Belediyesi\'nden Tarımda Devrim: GÜRTAM Projesi ile Yeni Vizyon

Gürsu Belediyesi, ilçe tarımını dönüştürecek dev tarım hamlesi GÜRTAM projesi için çalışmalarını sahada sürdürüyor.

GÜRTAM projesi çerçevesinde tarım kesimindeki temsilci ve üreticilerle bir araya gelen Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü proje ekibi sahanın nabzını tutacak. Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü'nün ilçe tarımına yeni bir vizyon kazandırmak için başlattığı GÜRTAM projesi için bir yandan projelerini bir bir hazırlarken diğer yandan sahadaki tarım dinamikleri ile de yakından temas halinde. Proje çerçevesinde Gürsu'daki soğuk hava depolarını tek tek ziyaret eden proje ekibi talep ve önerileri alarak mevcut durum analizi yaptı. Hazırlanan analiz bir rapora dönüştürüldü. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na rapor sunan ARGE Müdürlüğü, yerel yönetimler arasında sadece Gürsu Belediyesi'nin davetli olduğu FOODPOINT Fuarı'nda stant açtı. Gürsu'da üretimi yapılan yaş ve kurutulmuş meyvelerin tanıtıldığı ikili iş görüşmelerinde, ülke dışından gelen alım heyetleri Gürsulu üreticilerle bir araya geldi. Kuveyt, Moldova, Arabistan gibi ülkelerden gelen konuklar yeni iş birlikleri için anlaşmalar yaptı.

"İhtiyaca cevap veren hibe destekli projelere devam edeceğiz"

GÜRTAM projesi hakkında bir senedir çalışma yaptıklarını aktaran Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "GÜRTAM bir çatı proje. Bu çatının altında onu destekleyecek hibe destekli projeler hazırladık. Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma konu başlığı ile hazırlanan Kumlukalan Siyah Altın Projemiz onay aldı. Kumlukalan Siyah Altın Projesi, kooperatifçilik anlayışına yeni bir vizyon kazandırırken, organik tarım ve doğa dostu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacak. kimyasal gübre kullanımı azaltılacak, toprak kalitesi artırılacak ve doğal döngü desteklenecek. Hızlıca ihtiyaca yanıt veren hibe destekli projelerimiz devam edecek." - BURSA