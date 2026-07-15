Gürsu\'da 15 Temmuz anma programı ve İHA fotoğraf sergisi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Celalbey Millet Bahçesi'nde anma programı düzenlendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında düzenlenen anma programında, İHA muhabirlerinin o gece objektifine yansıyan kareler Gürsu ilçesi Celalbey Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu. O gece yaşananları yeniden hatırlatan fotoğraflar ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, kimi vatandaşlar yaşananları gençlere anlatmaya çalıştı, kimi ise duygularına hakim olamadı. 15 Temmuz'a damga vuran özel fotoğraflar, o gün yaşananları ve milletin verdiği mücadeleyi yeniden hafızalara taşıdı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sergiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, "İnsan duygulanmaması elde değil. Çünkü bizim de yaşadığımız, özellikle vatandaşlarımızın yaşadığı o günler, tankın altına yatanlar, elindeki sopayı uçağa, helikoptere fırlatan vatandaşlarımızın duyarlılığı var. Birçok şey anlatabiliriz. Herkesten Allah razı olsun. Özellikle şehitlerimiz de buradan beni kadar rahmet diliyor. Gazilerimiz var. Yani ben bu tankın altında yatan kardeşimle konuşmuştum. 'Eğer tank benim üzerimden geçerse insanlar daha duyarlı olur, daha çok insan gelir, ülkemizi kurtarırız' diye kendini feda ettiğini söyledi. Burada bütün dünya şunu bilmesi lazım. Evet, zaman zaman Türkiye'nin üzerinde birçok oyunlar olabilir ama Türk insanlığının gücü, Türk insanlığın birliği, beraberliği, birbirine bütün olması, 15 Temmuz'da nasıl ki müsaade etmediyse inşallah bundan sonra da bu tip bir şeye kalkışılırsa, halkımız yine bizim vatandaşlarımızın müsaade etmeyeceğinin bir aslında göstergesidir" diye konuştu.

Işık, "İhlas Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz böyle duyarlı bir organizasyon gerçekleştirdiği için. Tabii ki zaman geçtikçe birçok şey unutulabiliyor. Bu gördüğünüz gibi fotoğraflardaki hatıralar her zaman canlı kalıyor. Bizim için de 15 Temmuz çok önemli. Her zaman canlı kalması için hem fotoğraflarda hem de birçok programda anmamız gerekiyor. 10 yıl geçti. Aramızda 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında kardeşlerimiz var. Bunların da daha iyi anlayabilmesi için bu programları yapıyoruz. Allah sizlerden de razı olsun. Çünkü o gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına hep beraber biz önce Gürsü'de toplandık. Sonra Fomara Meydanı'nda sabaha kadar bizler buradayız. Hepimiz ülkemizi vermemek için, o oyunu bozmak için sabaha kadar hem nöbet tuttuk, hem dua ettik, hem de gerekirse şehit olmaya ben inanıyorum ki hepimiz hazırdık. Allah bir daha bize bu günleri göstermesin demek lazım ama bizim de her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü dış güçler dün de durmadı, bugün de durmayacak, yarın da durmayacağını çok iyi biliyoruz. Onlar planlarını, oyunlarını kuracaklar ama biz her zaman daha güçlü olmamız gerekiyor ki onların planlarını bozalım" dedi.

Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ise, "Bu yıl darbe girişiminin 10. yılı. Buradaki birçok kişi yaş itibariyle o gün yaşananları kimimiz bizzat meydanlarda, kimimiz bulunduğumuz yerlerde, ekranlarda hepimiz gördük nelerin yaşandığını, nelerin yaşatıldığını. Bu örgütler bu bizim temiz duygularımızı sömüremeyecekler. Bu ülkeye tekrar 15 Temmuz'u yaşatamayacaklar. Ben tekrar şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her biri bir kahraman, her biri bir hikaye, her biri yarım kalan bir hayat. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum" diye konuştu.

Celalbey Millet Bahçesi'nde program Kur'an-ı Kerim tilaveti, mehteran konseri, kahramanlık türküleri, ilahiler ve Yazar Dr. Ahmet Anapalı'nın söyleşisiyle devam etti. - BURSA