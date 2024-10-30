Gürsu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Gürsu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Gürsu\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri Gürsu'da büyük bir coşku ile kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bisiklet yarışı ve kortej geçişleri düzenlendi. Öğrencilerin dev bayrakla yürüyüşü ve konserler günün anlamına uygun hale geldi.

30.10.2024 12:52  Güncelleme: 12:56
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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Gürsu Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikler bir gün önceden başladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ilçe protokolü ile beraber Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gürsu İlçe Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği bisiklet yarışında ise hem büyükler hem de küçükler pedal çevirdi.

Tebrik ve kutlamaları Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde kabul eden Gürsu Belediye Başkanı ve Gürsu Kaymakamı, tebriklerin kabulünün ardından ortaokul öğrencilerinin hazırladığı gösterileri izledi.

Gürsu, Cumhuriyet'in 101. yaşına yakışır kutlamayı araçlı ve atlı kortej geçişinde sergiledi. Öğrencilerin başı çektiği bayraklı yürüyüşü atlı kortejler takip etti. Öğrencilerin metrelerce taşıdığı dev Türk bayrağı cadde ve sokakları süsledi.

Gürsu protokolü ise araçlı kortejin başını Gürsu ile özdeşleşen kasalı eski tip Skoda ile çekti. Gürsu Belediye Başkanı'nın, Gürsu'nun simgesi olarak sakladığı özel nostaljik araç caddeleri süsledi.

Onlarca insanın fotoğraf ve videolarla kayıt altına aldığı yürüyüş ve araç korteji ilçe halkından büyük alkış ve destek aldı.

Gürsu'da bayram coşkusu akşam saatlerinde düzenlenen konserlerle devam etti. Marşların coşkuyu büyüttüğü konser, günün anlam ve önemine uygun şarkılarla ve havai fişek gösterileri ile son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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