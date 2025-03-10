Gürsu'da Ramazan Sokağı Açıldı - Son Dakika
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Gürsu'da Ramazan Sokağı Açıldı

Gürsu\'da Ramazan Sokağı Açıldı

Gürsu'da Ramazan ayının coşkusunu artırmak amacıyla Zafer Caddesi'nde açılan Ramazan Sokağı, Maharetli Eller Çarşısı ile birlikte ilçe halkına çeşitli etkinlikler sunacak.

10.03.2025 10:02  Güncelleme: 10:05
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Gürsu'da Ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu yaşatmak amacıyla Zafer Caddesi'nde Ramazan Sokağı açıldı. İçinde kadın üreticilerin stantlarının da yer aldığı Maharetli Eller Çarşısı'nın da yer aldığı sokak bu manevi ay boyunca ilçe halkını bir araya getirecek.

Her akşam farklı etkinlikler ve Ramazan Ayı'na özgü adetlerle bir araya gelen ilçe halkına yönelik eğlenceler ve gösteriler hazırlanıyor. Çocukların en ön sırada merakla takip ettiği eğlencelerden sonra manevi iklime uygun müzikli gösteriler, tiyatrolar gerçekleşiyor. Zafer Caddesi'nde ışıl ışıl bir alanda hazırlanan Ramazan Sokağı'nda ayrıca Maharetli Eller Çarşı da kuruluyor. Vatandaşların kadın üreticileri desteklemek için alışverişler yaptığı Maharetli Eller Çarşısı'nın kadın üreticileri el emeği ürünlerini sergileme imkanı buluyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'in katılımı ile açılan çarşı her gün farklı etkinliklerle Ramazan boyunca hizmet verecek. Gürsu Belediyesi ayrıca, bu ay içinde konser etkinlikleri de düzenleyecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu'da Ramazan Sokağı Açıldı - Son Dakika

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