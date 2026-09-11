Gürün'de çöplükte bulduğu 128 parça esere 30 bin lira ödül yetmedi - Son Dakika
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Gürün'de çöplükte bulduğu 128 parça esere 30 bin lira ödül yetmedi

Gürün\'de çöplükte bulduğu 128 parça esere 30 bin lira ödül yetmedi
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Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, çöplükte bulduğu 128 parçalık tarihi eseri Sivas Müze Müdürlüğüne teslim etti. Eserlere biçilen 30 bin liralık ödüle itiraz eden vatandaştan, yeni komisyon kurulması için 16 bin lira talep edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, çöplükte bulduğu 128 parçalık tarihi eseri yetkililere teslim etti. 30 bin liralık ödüle itiraz edince yeni komisyon oluşturulması için kendinden 16 bin lira istendi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, beş ay önce çöplükten hurda topladığı sırada birçok tarihi olduğunu değerlendirdiği materyal buldu. Özdemir, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda buluntunun; 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası, 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi.

Özdemir, bulduğu eserleri Sivas Müze Müdürlüğüne teslim etti. Eserlerin ekonomik değerinin yüzde 20'sinin kendisine ödeneceğini düşünen Özdemir, oluşturulan komisyon tarafından belirlenen 30 bin liralık ödemeyi yetersiz bularak itiraz etti. İtiraz üzerine yeni bir komisyon oluşturulması için kendisinden 16 bin lira talep edildi. Kendisinden para talep edilmesine tepki gösteren Mehmet Özdemir, yaptığı açıklamada, "Gürün Belediye Geri Dönüşüm Tesisi tarafıma aittir, işletmesini biz yapmaktayız. Bundan yaklaşık 5 ay önce tesisimizde 128 parça tarihi eser bulduk. Vatandaşlık görevimiz olarak bulduğumuz eserleri jandarma aracılığı ile Sivas Müze Müdürlüğüne teslim ettik. Müze Müdürlüğü tarafından bulduğumuz eserlerin belirli bir değerinin tarafıma verileceği söylendi. Fakat 128 parça tarihi esere 30 bin TL fiyat biçtiler ve 'itiraz etmek istiyorsan sen bize 16 bin TL ver üst komisyon kuralım' dediler. Bize verdikleri bir asgari ücret üstüne de itiraz edince 16 bin TL istiyorlar. Biz ceza da yatsak, iki müze memuru bize üstten konuşsa da biz devletimize küsmeyiz. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürün'de çöplükte bulduğu 128 parça esere 30 bin lira ödül yetmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürün'de çöplükte bulduğu 128 parça esere 30 bin lira ödül yetmedi - Son Dakika
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