Gürün Ulu Camii Restorasyon Projesi Onaylandı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Gürün Ulu Camii'nin minare ve kubbe kısmı zarar görmüştü.

İbadete kapalı olan caminin restorasyonu için ilgili kurumlarca proje hazırlandı. Gürün Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile hazırlanan projenin onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, "6 Şubat depreminde ana kubbesinin hasar alarak yan payanda kubbelere basması sonucu kullanılmaz hale gelen Gürün Ulu Cami ibadete kapatılmak zorunda kalmıştı. Bu süreçten sonra tüm yetkili birimler caminin yeniden ibadete açılması için seferber oldular. Gürün'ün en eski camilerinden biri olan Ulu Camii, Türkiye Kültür Varlıkları envanterinde yer alması sebebiyle tadilat ve tamiratı çeşitli prosedürlere bağlıdır. Kültür varlığı olan bir mekanın tamiratı bu konuda uzmanlaşmış mimarların proje çizimleri ve yine bu konuda uzman kurulların bu projeyi onayı ile mümkün olmaktadır. Her bir tarihi yapı karakteristik özelliklere sahip olup birbirinden farklıdır. Projelerinin çizilmesi ve bu projenin kurul onayından geçmesi uzun çalışmalar ve uğraşlar sonucu olabilmektedir. Nitekim bu süreç tamamlanmıştır. Bundan sonra milletimiz ve devletimiz el ele camimizi yeniden ibadete açmamız uzun sürmeyecektir inşallah" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada restorasyon projesinin hazırlanması sürecinde destek veren bürokrat ve siyasilere teşekkür edildi. - SİVAS