Güvenlik görevlisinin işe iadesini onayan BAM, 57 bin 240 TL tazminat belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenlik görevlisinin işe iadesini onayan BAM, 57 bin 240 TL tazminat belirledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşveren, başka projede çalışmak isteyen güvenlik görevlisinin tarihsiz belgesini istifa dilekçesi olarak kullandı; BAM 8. Hukuk Dairesi belgeye itibar etmedi. Daire işe iadeyi onadı, işe başlatılmazsa 57 bin 240 TL tazminat ödenecek.

Özel sektörde kötü niyetli işverenlerin özellikle kıdemli işçilere yönelik istifa oyunları bir bir mahkemelerden dönüyor. İşverenin başka bir projesinde çalışmak isteyen işçinin imzaladığı tarihsiz belgeyi istifa dilekçesiymiş gibi uygulamaya koyan işverenin oyunu Bölge İdare Mahkemesi'nden (BAM) döndü. BAM, tarihsiz gerçek bir istifa niteliğinde olmayan belgeye itibar edilemeyeceğine dikkat çekti.

Yıllarca güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iş yerinden kovulan M.K., İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı; iş akdinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini iddia etti. İstifa etmemesine rağmen davalının çıkış kodu 03 ile haksız olarak işten çıkardığını belirterek, iş akdinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine, işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde işe başlatmama tazminatının ve 4 aylık boşta geçen süre ücretin davalılardan alınarak kendisine verilmesini talep etti. Davalı işveren de imzalı istifa dilekçesi olduğunu öne sürdü. İş Mahkemesi, davacı tarafça açılan davanın kabulü ile davalı tarafça yapılan feshin geçersizliğinin tespiti ve davacının işe iadesine hükmetti. Davalı avukatı kararı istinafa taşıdı.

BAM 8. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Dosya kapsamındaki el yazılı, imzalı ve tarihsiz istifa dilekçesinin "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde olduğu hatırlatıldı. İşveren tarafından sunulan el yazılı istifa dilekçesinin tarihsiz oluşu dikkate alındığında düzenlendiği tarihin belgeden anlaşılamadığı gibi, gerçek bir istifa dilekçesi olmadığı vurgulandı. BAM kararında şöyle denildi:

"İstifa dilekçesine itibar edilemeyeceği, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafça iş akdinin davacının istifası ile sona erdiği ispatlanamadığından davacının iş akdinin davalı tarafça geçerli veya haklı bir nedene dayanılmaksızın feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulü yerindedir. İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının özel güvenlik hizmetleri şirketindeki iş yerine işe iadesine, davacının süresi içindeki başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalıştığı süre ve fesih sebebi de dikkate alınarak takdiren 4 aylık brüt ücreti olan 57 bin 240 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelHukukYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Atilla Taş’ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu Atilla Taş'ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
10:23
Fırında mide bulandıran görüntüler Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:36
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını “Yıkamacılar“ çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! "Yıkamacılar" çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 10:38:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Güvenlik görevlisinin işe iadesini onayan BAM, 57 bin 240 TL tazminat belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei