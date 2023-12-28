Güvenlik güçlerinin sosyal medya paylaşımları güvenlik açısından risk oluşturuyor

Güvenlik güçlerinin sosyal medya paylaşımlarının güvenlik açısından ciddi problemler doğurabileceğini ifade eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, bu paylaşımların terör örgütleri tarafından açık kaynak istihbaratı olarak yer tespiti, teçhizat, personel sayısı, mühimmat gibi bilgilere erişmek amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, güvenlik güçlerinin ve kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptıkları paylaşımların açık kaynak istihbaratında kullanılıyor olabileceğine değinen Doç. Dr. Darıcı, güvenlik güçleri ve genelde kamu görevlilerinin tamamına sosyal medya kullanımı, dijital medya okuryazarlığı gibi ciddi eğitimlerin verilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu paylaşımlar açık kaynak istihbaratında kullanılıyor olabilir"

Darıcı lunkarı kaydetti:

"Son zamanlarda yaşanan olaylar içimizi acıttı. Aldığımız şehit haberleri hepimizi derinden yaraladı. Burada önemli olan nokta şu; özellikle güvenlik görevlilerinin sosyal medya platformları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar. Bu paylaşımlar açık kaynak istihbaratında kullanılıyor olabilir. Gerek lokasyonlar, gerek nesne tanıma teknolojileri bu anlamda kullanılarak lokasyon tespiti, yer tespitine kadar birçok unsur tespit edilebilir. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda bazen hangi bölge olduğu, orada göreve giden güvenlik görevlilerinin üzerlerindeki teçhizatlar ve teçhizatların miktarı, kullanmış oldukları diğer araçlar, kaç kişinin o bölgede yer aldığı ve konum bilgilerine kadar birçok bilgi elde edilebilir. Sosyal medyanın istihbarati bir araç olarak kullanılabileceğini biliyor olmamız gerekiyor. Çünkü açık kaynak olarak düşündüğümüz zaman herhangi birisi dahi bu tarzdaki bilgilere birkaç anahtar kelimeyi kullanarak çok kolay bir şekilde erişebilir. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken hususlar bulunuyor" dedi.

"Özel kalması gereken belgeler ve konular açığa çıkabilir"

Farklı uygulamalar ile güvenlik güçlerinin yapmış oldukları ya da yapacak oldukları operasyonların açığa çıkartabileceğini belirten Darıcı, "Terör unsurlarının da siber uzmanlarının olduğunu ve bu siber uzmanlarının belirli bölgelerde görev yapan personele yönelik olarak istihbaratı bilgileri toplayabileceğini bilmemiz gerekiyor. Kimi zaman sızma girişimlerinde, kimi zaman boşlukların nerede olduğu, 'karşı tarafa nasıl zarar verebilirim' düşüncesiyle veya bir eylem planlaması içerisinde bunları kullanabileceği girişimleri olabilir. Bugün birçok farklı uygulama, güvenlik güçlerinin yapmış oldukları ya da yapacak oldukları operasyonları açığa çıkartabilir. Sadece güvenlik güçleri açısından değil, diğer bütün kamu görevlilerimiz açısından da dikkat edilecek hususların başında hem sosyal medya kullanımı hem de çeşitli mesajlaşma programları geliyor. Devlete ilişkin gizli kalması gereken veya paylaşılmaması gereken birtakım içerikler mesajlaşma programlarında paylaşılıyor. Karşı tarafa gönderilen ya da gruplar içerisinde paylaşılan bilgiler nedeniyle sadece kamu görevlilerinin bilmesi gereken ve onlara özel kalması gereken belgeler ve konular açığa çıkabilir" diye konuştu.

"Ciddi eğitimlerin verilmesi gerektiğine inanıyorum"

Mesajlaşma programının uçtan uca şifreli olması veya mesajlaşma programının gerekli güvenlik önlemlerini almasının içeriğe ulaşmada yeterli olmadığını vurgulayan Darıcı, "Mesajlaşma programının uçtan uca şifreli olması veya mesajlaşma programının gerekli güvenlik önlemlerini alması yetmiyor. Aynı zamanda diğer uygulamalar, yani bulut uygulamaları üzerinden veya mail gibi oltalama yöntemiyle erişilebilir. Bu anlamda özellikle hassas noktalarda görev yapan kamu personelinin bu duruma karşı dikkatli davranması ve sadece kendilerinin değil, diğer arkadaşlarının güvenliğinin de bu ince hususlara bağlı olduğunu bilmesi gerekiyor. Kamu görevlilerinin tamamına ve güvenlik görevlilerine sosyal medya okuryazarlığı, dijital medya okuryazarlığı gibi ciddi eğitimlerin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Kişilerin paylaşımları gizli olsa da farklı arkadaşlık istekleri, farklı gruplarla bu içerikler görülebiliyor. Gizli olması ya da belirli kişilerle paylaşılıyor olması çözüm değil. Çünkü belirli kişilerle paylaştığınız içerikler, listedeki kişilerin telefonları sıkıntılıysa bu bilgilere oradan da ulaşılabilir. Hassas içeriklerin paylaşılması konusunda bilincin gelişmesi gerekiyor. Bunlar eğlence veya başka amaçlar ile paylaşılsa da bu bilgilerin istihbarat açısından kullanılabileceğinin farkında olunması gerekiyor. Giymiş olduğunuz kıyafetten hangi lokasyonda bulunduğunuza dair anlık bu veriler, istihbarati kaynak olarak kullanılabilir" diye konuştu. - SİVAS