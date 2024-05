Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ Aksaray\'da konferans verdi

Yerel

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Aksaray Belediyesi ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Üzerine Oynanan Oyunlar" isimli konferans için Aksaray'a geldi.

ASÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, gençler başta olmak üzere toplumdaki her kesimin Türkiye'ye yöneltilebilecek tehditleri bilmesi, anlaması, kavraması ve buna göre bir hareket planı içerisinde olması gerektiğini belirtti. Dinçer, sözlerini, etkinliğin düzenlenmesine emek verenlere teşekkür ederek tamamladı. Selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Cumhuriyet tarihiyle birlikte Türkiye üzerinde çok fazla oyun denendiğini belirtti. Bu oyunların 15 Temmuz'a kadar devam ettiğini ve 15 Temmuz'un bir milat olduğunu ifade eden Başbuğ, "O günden sonra Anadolu'da her şey bambaşka olmaya başladı. Bir anda özellikle iç politikada her yerde önemli işlere imza atan bir Türkiye tablosu ortaya çıktı" dedi. Atatürk döneminde ülkenin uçak yaptığını, denizaltı yaptığını, ancak Atatürk'ün ölümünden sonra bazı güçlerin bu süreci engellediğini dile getiren Coşun Başbuğ, "ASELSAN cinayetlerini, FETÖ döneminde ve öncesinde gerçekleşen sabotajları ve 15 Temmuz sonrasını hatırlayın" dedi ve bir anda bambaşka bir Türkiye'nin ortaya çıktığını kaydetti. Bunu, FETÖ ihanet şebekesinin temizlenmesine bağlayan Başbuğ, "FETÖ'nün temizlenmesinin ardından başta savunma sanayi olmak üzere çok önemli hamleler yapmaya başladık. Şu an dünyada çok ciddi bir noktaya geldik. Kendi silahlarımızı yapıyoruz. Bu silahlar Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Dışarıya giden dövizi kestik. Oradan gelecek yedek parça, mermi ve mühimmata da artık para kaçırmıyoruz. Bunun bize içeride de bir karı var. Önümüzdeki yakın yıllarda bu ülkeye çok büyük kazançların girdiğini göreceğiz" dedi.

Konferansı ASÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, bazı kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler takip etti. - AKSARAY