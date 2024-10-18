Güvercinada Kalesi'nde Türkiye'nin İlk Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Güvercinada Kalesi'nde Türkiye'nin İlk Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Açıldı

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Kuşadası'nda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi içinde kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, deniz ticareti ve balıkçılıkla ilgili eşsiz eserleri sergileyerek Türkiye'nin deniz tarihine ışık tutuyor.

18.10.2024 17:28  Güncelleme: 17:37
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(AYDIN) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi, Türkiye'nin ilk deniz ticaret tarihi müzesine ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası Belediyesi ile Haluk Perk Müzesi ve Haluk Perk Vakfı iş birliğinde kuruluş çalışmaları tamamlanan müze ziyarete açıldı.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kente eklenen yeni kültürel rotalar ile tarih, arkeoloji ve kültür tutkunlarını ağırlamaya başlayan Kuşadası, yeni bir müzeye kavuştu. Kuşadası'nın simgesi olan Güvercinada'da bulunan iç kalede Türkiye'nin ilk deniz ticaret tarihi müzesini kurmak üzere sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Güvercinada Kalesi'nin tarihi geçmişine uygun olarak planlanan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, alanında ilk ve tek tematik müze oldu.

Başkan Günel ile koleksiyoner Haluk Perk arasında imzalanan protokolle kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'nde denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin tarihsel gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile sikke, mühür ve biletlerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu sergileniyor.

Eşi olmayan eserler sergileniyor

"Deniz yaşamı", "Balıkçılık", "Ticari mallar", "Anforalar", "El kantarları ve ağırlıkları", "Cep terazileri" ve "Sikkeler" şeklinde 7 ana bölümden oluşan müzede, Roma döneminden Osmanlı'ya kadar geniş bir tarihi döneme ilişkin ve çoğu eşsiz eserlerden oluşan koleksiyonlar sergileniyor. Kuşadası Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, genel kültür sağlamasının yanında araştırmacılar için de laboratuvar işlevi görüyor.

Müzenin "Deniz Yaşamı" ismini taşıyan bölümünde istiridye, denizyıldızı, denizkestanesi fosilleri ile insanlar tarafından üretilen balık heykelcikleri, deniz kabuklularından ve istiridyelerden yapılmış kolyeler, ağırlıklar gibi örnekler sergileniyor. Balık avcılığının tarihsel gelişimini ortaya koyan "Balıkçılık" bölümünde oltalar, zıpkınlar, çapalar, balık ağ ağırlıkları ve balık tamir aletleri yer alıyor. "Ticari mallar" bölümünde deniz ticaretine konu olan ve ticari gemi batıklarında bulunan günlük kullanılan kap çeşitleri sergilenirken "Anforalar" bölümünde anfora damga mühürleri, damgalı kulplar ve diğer dönemlere ait hacim ölçü kapları yer alıyor.

Ağır ticari malların tartılmasında önemli rolü olan "El kantarları ve ağırlıkları" bölümü ise Roma döneminden bugüne kadar kullanılan örnekleri barındırıyor. Dünyanın en zengin koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan bu bölüm özellikle plastik sanat değeri çok yüksek olan Roma dönemi figürlü kantar ağırlıkları ile dikkati çekiyor. "Cep terazileri" bölümünde geniş bir coğrafya ve döneme ilişkin örnekler yer alıyor. Ticari hayatın vazgeçilmez üçüncü ana unsuru olan "Para ve Sikkeler" bölümünde ise değerli madenlerden farklı dönemlerde üretilmiş sikkeler sergileniyor.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Denizcilik, Balıkçılık, Kuşadası, Türkiye, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güvercinada Kalesi'nde Türkiye'nin İlk Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güvercinada Kalesi'nde Türkiye'nin İlk Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Açıldı - Son Dakika
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