"Güzel Şehrim" Körfez'e renk kattı - Son Dakika
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"Güzel Şehrim" Körfez'e renk kattı

11.05.2022 09:33
"Güzel Şehrim" Körfez'e renk kattı

"Güzel Şehrim Kocaeli" projesi çerçevesinde hayata geçirilen resim uygulamaları Hızır Reis Caddesindeki duvarlara renk kattı.

"Güzel Şehrim Kocaeli" projesi çerçevesinde hayata geçirilen resim uygulamaları Hızır Reis Caddesindeki duvarlara renk kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, şehrin birçok noktasındaki duvarlara "Güzel Şehrim Kocaeli" projesi çerçevesinde resim uygulaması gerçekleştirdi. Bulunduğu bölgeye görsel ve kent estetiği anlamında zenginlik katan resim uygulaması bu kez Körfez Kaymakamlığı yerleşkesi çevresinde ve Hızır Reis Caddesi ile Dumlupınar sokaklarına cephe olan duvarlara yapıldı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimlerle bölge görsel açıdan adeta çiçek açtı.

Hızır Reis Caddesi ile Dumlupınar Sokak yanındaki duvarlara yapılan rengarenk çiçek resim uygulaması ile bölgeye görsel zenginlik kazandırıldı. - KOCAELİ

Güzel Şehrim Körfez'e renk kattı
Güzel Şehrim Körfez'e renk kattı
Güzel Şehrim Körfez'e renk kattı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Körfez, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Güzel Şehrim' Körfez'e renk kattı - Son Dakika


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