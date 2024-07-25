Güzelbahçe Belediye Meclisi'nde İYİ Partili Üye CHP'ye Geçti

Yerel

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclisi üyeleri 14 CHP'li ve 1 İYİ Partili üye olarak dağılan Güzelbahçe Belediyesi'nde İYİ Partili tek isim olan Aylin Kitapçıoğlu, partisinden istifa ederek CHP'ye geçti. İstifa ile birlikte Güzelbahçe Belediye Meclisi'nin tüm meclis üyeleri CHP'li oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP, yüzde 37,76 oy oranı ile Ankara, İzmir ve İstanbul dahil il, ilçe ve beldelerde 1977 yerel seçimlerinden bu yana beri ilk kez birinci parti olmuştu.

İl ve ilçe belediye meclislerinin çoğunda da çoğunluğu CHP kazanırken İzmir'de bir ilk yaşandı.

Yerel seçimlerin ardından belediye meclisi üyeleri 14 CHP'li ve 1 İYİ Partili üye olarak dağılımı yapılan Güzelbahçe Belediye Meclisi'ndeki İYİ Partili Meclis Üyesi Aylin Kitapçıoğlu, partisinden istifa ederek CHP'ye geçti.

Kitapçıoğlu'nun CHP'ye geçmesiyle birlikte Güzelbahçe Belediye Meclisi, İzmir'de tüm üyeleri CHP'den oluşan tek meclis oldu.

Çiftçioğlu, Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle CHP rozetini taktı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek'in katıldığı törende Kıtapçıoğlu'na CHP rozetini Güzelbahçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Pilor Taktı.

Kitapçıoğlu: "Oy veren insanların hepsinin omuzlarımızda yükü var""

Törende konuşan Kitapçıoğlu, şunları söyledi:

"Hepimiz burada meclis üyesi olarak seçilmiş insanlarız. İnsanlar bize güvenerek oy verdiler. Bütün oy veren insanların hepsinin omuzlarımızda yükü var. Güzelbahçe'yi daha yaşanılır bir ilçe yapmak için ben de artık CHP'deyim."

Günay: "14 neyse 15 o oldu"

Seçimlerde verdiği 15-0 sözünü geç de olsa tuttuklarını ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir söz vermiştik sözümüzü yerine getirememiştik. Ama sağ olsun sayın meclis üyem bizi kırmadı. Yaptıklarımıza ekibiyle beraber inandılar. Biz de onlara layık olacağı şekilde dört aydır bir yol yürütüyoruz. İlk görüşmemizde biraz daha düşünmesi gerektiğini, olması gerektiği bir yerlerde… 'Büyüklerim var' dedi. 'Örgüt arkadaşlarım var' dedi. Ki o konuda çok kutluyorum. 'Ben çıktığım ekibime sormam lazım başkanım' dedi. Evet ekibine sordu, ekibiyle yürüdü. Danıştılar, görüştüler ve ortak bir karar aldılar. Bu kararı da bize yansıttılar. Ama gelir gelmez tamam başkanım demedi. Çok takdir ediyorum onun için. Ben de bu dönemde örgütçülüğünden dolayı bizimle de aynı şekilde çalışacağı için çok mutluyum. Sır saklayacağını, örgütünü bileceğini, örgütüyle olan hiç şüphe yoktur. Çünkü aynen şunu söyledi. 'Başkanım ben ekibime soracağım. Büyüklerime soracağım. Kanaat önderlerim var. Onlara soracağım. Sonra dedi karar vereceğim'. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz de size layık olacağız. Siz de artık bu ailenin bir parçasısınız. 14 neyse 15 o oldu. Bunu böyle bilesiniz. Benden yana sizden kafamda bir şüphe yoktur. Ekip olarak bundan sonra hep beraber çalışacağız. Biz de en azından dört ay sonra da olsa on beş gündür yerine getireceğiz."

Seyrek: "Bu umut, genel seçimlere Türkiye ittifakının da bir meşalesi olur umarım"

Yaşanılan gelişmenin genel seçimlere de umut olacağının altını çizen İlçe Başkanı Seyrek, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye'de hem Güzelbahçe'de siyasi bir tarihi dönüm noktasına şahit oluyoruz. Bir kentte sadece tek bir partinin tüm meclis üyelerini aldığı şeye şahit oluyoruz. Yaklaşık 200 günlük süreçle çok tarihi şeyleri ettik. En onurlusu bence Anıtkabir'de Güzelbahçe'nin belediye başkanının isminin o anı defterinde yazmasıydı ve resmi törenle çelenk koymamızdı. Ama ikinci en onurlu tavırda Sayın meclis üyemiz Aylin Hanım'ın bize katılarak Güzelbahçe'de CHP'nin 15 meclis üyesinin tamamının Güzelbahçe'yi yönetmesi oldu. Bu aynı zamanda neyin göstergesi? Bu, ilçe başkanlığı kongresinde yaptığım bir konuşma. Seçim döneminde de yayınlamıştık. Vicdanında Atatürk'ten yana, Cumhuriyet'ten yana tavır alan herkes eninde sonunda bir gün CHP'ye, ailesine katılacak demiştik. Aylin Hanım'da hep ailesiyle hem dostlarıyla gönlünde ve vicdanında hep Atatürk'ün yattığını biz biliyorduk zaten. O da bugün bize katılarak çok umutlu bir şey sergiledi bize. Bu umut, genel seçimlere Türkiye ittifakının da bir meşalesi olur umarım. Bir kıvılcımı olur. Bu ateşi bugün güzel bahçeden yakmış oluruz."