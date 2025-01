Güzelbahçe Belediyesi, TBB\'den Elektrikli Temizlik Araçları Hibe Aldı

Yerel

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara Gölbaşında düzenlenen törenle 34 il ve ilçeye teslim edilen araçlardan biri de Güzelbahçe Belediyesine ulaştı. Başkan Günay, hibe edilen bir adet çöp kamyonu ile ilgili duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Bu tür desteklerin çok değerli olduğunu ve hizmet kalitesine katkı sağladığını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Türkiye Belediyeler Birliği, parti ayrımı yapmaksızın dayanışma içinde doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm belediyelere hibe araç desteğinde bulundu ve bulunmaya devam ediyor. 7 ayda 246 hibe araç ciddi bir destek. Bu desteği bizlere sağlayan İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Bağlanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu tür hibeler özellikle biz küçük belediyeler için büyük desteklere dönüşüyor. Bizlerin, vatandaşlarımıza sunacağı hizmet kalitesi daha da artıyor" dedi.

"Geleceğe temiz bir iz bırakıyoruz"

AB İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'na dahil olan İzmir'in 2030 yılında sıfır karbon hedefine, Güzelbahçe Belediyesi de yüzde 100 elektrikli yol süpürme araçlarını hizmete sunarak katkı sunacak. Güzelbahçeliler'in taleplerine daha hızlı ve etkili çözüm sunmak için araç filosunu çevreci, ileri teknolojiye sahip, sessiz çalışan yol süpürme haricinde ilaçlama ve konteyner yıkamada yapılabilen yol süpürme araçlarını kattıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye başkanı Mustafa Günay, "İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın hava kalitesi daha yüksek, daha etkin bir atık yönetiminin sağlandığı, daha temiz bir çevrede yaşamaları için sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün yenisini ekleyerek devam ediyoruz. Bu projemizi 6 ay önce deneme aracı olarak başlatmıştık. Verim aldıktan sonra Güzelbahçe'nin her mahallesine bir temizlik aracı sözümüzü yerine getiriyoruz. Şimdi 4 temizlik aracımızı aldık. Nüfusun yoğun olduğu mahallelerde araçlar hizmete başladı. Tüm sokaklarımız artık tertemiz olacak. Tabii ki en büyük temizlik kirletmemektir. Güzelbahçeli vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı bizim için çok önemli. Kirletmemek en büyük temizliktir. Buna dikkat edersek daha güzel bir Güzelbahçe'de yaşamış olacağız" diye konuştu. - İZMİR