Güzelbahçe'de Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmzalandı

Güzelbahçe\'de Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmzalandı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen 'Engelsiz Yaşam Merkezi' projesinin yapım protokolünü imzaladı. Merkez, engelli vatandaşlara ve ailelerine sosyal, kültürel ve eğitsel destek sağlayacak.

28.02.2025 10:13  Güncelleme: 10:15
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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, üzerinde hassasiyetle durduğu projelerden biri olan 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapım protokolü imzalandı. Başkan Günay, "Verdiğimiz her sözü yerine getiriyoruz. Güzelbahçe'yi engelli dostu bir kent yapacağız" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi, hayırsever desteğiyle Engelsiz Yaşam Merkezi için ilk adımı atıyor. Engelli vatandaşlar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 bin metrekareye yakın alanda, sosyalleşip güzel zaman geçirebilecekleri bir merkeze kavuşuyor.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını artırmak adına seçim öncesinde vaat ettiği Engelsiz Yaşam Merkezi projesini hayata geçireceklerine söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Biz bu projemizi yine bir hayırseverimizin destekleriyle yapacağız. Bu önemli projede bizlere destek oldukları için Cemer İnşaat sahibi Mustafa Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Bu merkezimize babası Murat Eroğlu'nun ismini vereceğiz. Oğlu İnşaat Mühendisi Murat Batuğhan Eroğlu da bu projede şantiye şefliğini üstlenecek. Projeyi Mimar Tuğçe Doğan çizecek. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Baba ve oğulu bu noktada çok kıymetli ve önemli bir katkı koyuyor." dedi.

Söz konusu projenin, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Günay, Güzelbahçe'de yaşayan herkesin eşit şartlarda hayatını sürdürebilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Günay şöyle devam etti: "Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayacak bir merkez olacak. Burada rehabilitasyon, eğitim, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Engelli bireyler ve aileleri için büyük bir destek noktası olacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi, modern ve erişilebilir mimarisiyle dikkat çekecek. 0-6 yaş grupları için oyun odaları ve diğer yaş grupları için sanatsal aktivitelere (resim, müzik, seramik, tiyatro vb.) yönelik atölyeler, atölyelerde yapılan çalışmaların sergilenebileceği ve dramaların sunulacağı çok amaçlı salon, bahçede çocuklar için özel oyuncaklarla tasarlanacak oyun alanı bulunacak. Diğer yaş gruplar için açık spor alanları yapılacak. 2 kattan oluşan Engelsiz Yaşam Merkezimiz engelli vatandaşların kolay ve rahat ulaşabilecekleri bir mimariye sahip olacak. Engelli vatandaşlarımızın bağımsız yaşam becerisine destek sağlayacak olan merkezde, seminer, tiyatro, konferans gibi toplu etkinliklerin yapılabilecekler. Kısa süre içerisinde temelini atacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum " ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Belediyesi, Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezinin, Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra temelleri atılıp, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde açılışının gerçekleşmesi planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe'de Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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