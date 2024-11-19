Güzelbahçe'de Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruldu - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruldu

Güzelbahçe\'de Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruldu

Güzelbahçe Belediyesi, Kent Konseyi ve Ege Geriatri Derneği işbirliğiyle 60 yaş üstü bireyler için Üçüncü Yaş Üniversitesi protokolü imzalandı. Proje, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik edip, katılımcılara çeşitli alanlarda eğitim sunmayı hedefliyor.

19.11.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe Kent Konseyi ve Ege Geriatri Derneği işbirliğiyle Üçüncü Yaş Üniversitesi kurulması ve yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı.

Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli, Ege Geriatri Derneği temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Üçüncü Yaş Üniversitesi için imzalar Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli, Ege Geriatri Derneği Sekreteri Mevlüt Ülgen tarafından paraflandı.

İmzaların ardından Üçüncü Yaş Üniversitesi'nin hayırlı olmasını dileyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Yaşam boyunca öğrenme yolunda önemli bir projemizi daha faaliyete geçiriyoruz. İlk etapta 50 öğrencimizle üniversitemize başlıyoruz. Burada 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız aktif ve sağlıklı bir biçimde yaş alacak. Sanattan, spora, kültürel faaliyetlerden tarihe ve günlük yaşamımızda karşımıza çıkacak öğretileri vatandaşlarımıza sunarak onların yaşam kalitesini artırmalarını hedefliyoruz.. Her yaş için etkinliklerimizi, hizmetlerimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamada, Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumlulukları projeleri ve STK'larda görev almalarını eğitim programının önemli bir unsuru olarak görmekte gönüllülüğü ve her yaşta üretkenliği teşvik etmekte olduğu belirtilerek, "Projeye göre bahar döneminde eğitime başlayacak Güzelbahçe Üçüncü Yaş Üniversitesi'nde 60. yaş ve üstü bireylere gönüllü akademisyen ve uzmanlar haftada 2 gün günde 3 er ders olaçak şekilde 6 saat ders verecektir. Ayrıca uygulamalı ve seçmeli dersler olacaktır. Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Arkeoloji, İletişim, Fizik Tedavi ve Egzersiz, Palyatif Bakım ve Evde Bakım, Bahçe Bitkileri vb derslerin olduğu eğitim programı'nda erkekler için örgü, kadınlar için küçük tamirat, mutfak, Türk Halk ve Sanat Müziği Koroları, Halk Dansları, Psiko Drama, Yoga gibi uygulamalı derslerin verilmesi planlanmaktadır." denildi.

Protokolün ardından Prof. Dr. Sevnaz Şahin, Prof. Dr. Tülay Canda, Psk. Mevlüt Ülgen ve Üçüncü Yaş Üniversitesi Öğrencisi İlhan Sadi tarafından panel düzenlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe'de Üçüncü Yaş Üniversitesi Kuruldu - Son Dakika

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