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Güzelhisar Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan adaylar bir araya geldi - Son Dakika
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Güzelhisar Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan adaylar bir araya geldi

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde 2024 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi muhtarlık için yarışan 4 aday, mevcut muhtar İsmail Oktay Uz'u ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Adaylar, seçim sürecini adil ve saygılı bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mahalle sakinleri ise adayların bir araya gelerek işbirliği yapmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Güzelhisar Mahallesi\'nde muhtarlık için yarışan adaylar bir araya geldi
19.12.2023 - 11:06,  Güncelleme: 11:08
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde 2024 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi muhtarlık için yarışan 4 aday, 30 yıldır mahallelerine hizmet veren mevcut muhtar İsmail Oktay Uz'u ziyaret etti. Demokrasi ve duyarlılık örneği sergileyen adaylar, seçim sürecinde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Seçim öncesi atmosferin iyiden iyiye ısındığı son günlerde Güzelhisar Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan 4 aday, mahallelerinin uzun yıllardır muhtarlık görevini başarıyla yürüten Oktay Uz'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında adaylar, demokratik bir yarışın önemine vurgu yaparak seçim sürecini adil ve saygılı bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Güzelhisar Mahalle Muhtarı Oktay Uz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Demokrasinin temel taşlarından biri olan yerel seçimlerde adaylarımızın bu şekilde bir araya gelmesi, mahalle halkına hizmet etme amacını taşıyan ortak bir paydada buluşmaları sevindirici. Bu dönemde artık muhtarlık hizmetimi sonlandırarak bir daha aday olmama kararı verdim. Umarım seçim süreci, mahallemiz için en hayırlısıyla sonuçlanır" dedi.

Güzelhisar Mahallesi sakinleri de adayların bir araya gelerek birlikte hareket etmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Muhtarlık seçimlerin mahalle için hayırlı sonuçlar getirmesi ve hizmetlerin devamının sağlanması adına duyulan umut, ziyaretin ardından daha da pekişti. 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde adaylar arasında sağlanan diyalog ve işbirliği mahalle sakinlerinin beklentilerini de yükseltti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Güzelhisar Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan adaylar bir araya geldi - Son Dakika


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