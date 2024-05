Güzeltepe Spor Kulübü, çocukları madde kullanımından uzak tutarak eğitim hayatlarına katkıda bulunuyor

Yerel

Haber: Özgür Şengül Kamera: Kerim Uğur

(İZMİR) - Güzeltepe Spor Kulübü; yüzlerce öğrenciyi, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokullarına kazandırarak eğitim hayatlarına katkıda bulundu. Kulüp ayrıca spor sayesinde çocukları kötü alışkanlıklardan da uzak tutarak bölgedeki madde kullanımını tamamen bitirmeyi hedefliyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Güzeltepe Spor Kulübü, semtteki çocukları madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan, spor sayesinde uzak tutarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine öncülük ediyor. TUNÇ BESYO kursu ile iş birliği yapan kulüp, çocuklara üniversite kapısı açıyor, mahalledeki okuma yazma oranını da arttırıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kulüp Başkanı Şahverdi Aydemir, asıl hedeflerinin ise spor sayesinde bölgedeki madde kullanımını tamamen bitirmek olduğunu vurguladı.

"Madde kullanımını tamamen bitirmek istiyoruz"

Spor yoluyla çocukların ufuklarını açmak istediklerini ve bölgedeki madde kullanımını tamamen bitirmeyi hedeflediklerini belirten Güzeltepe Spor Kulübü Başkanı Şahverdi Aydemir şöyle konuştu:

"Öncelikli misyonumuz genç kardeşlerimizin spor yoluyla ufuklarını daha çok açmak. Hayallerine ortaklık ve tanıklık etmek. Çevremizde yaşanan olaylara duyarsız kalmamak. Okuma alışkanlığına teşvik ediyoruz. Yani Güzeltepe Spor Kulübü'nün ülkenin gençleriyle bir derdi var. Misyonu budur. Bizim hedefimiz daha sağlıklı nesiller yetiştirmek. Buradaki parklarda bir madde kullanan çocuğu gördüğümüz zaman arkadaşlar biz eksik çalışıyoruz, eksiltmeye devam diyoruz. Bu bölgede madde kullanımını tamamen bitirmek istiyoruz onun için çabalıyoruz. Bunun da spor ile mümkün olduğunu biliyoruz. Buraya sporu, sanatı katmak için de elimizden geleni yaptık. Gençler sağlıklı olsun, gençlerimiz. Kötü alışkınlıklara gitmesin, doğru yetişsin. Yani doğru zihinler olsun bizim Güzeltepe'deki bütün derdimiz bu. Sadece yeşil yer burası kaldı yani çocukların spor yapabileceği yer, biz de elimizden geldiğince burayı korumaya gayret ediyoruz. Burada doğru bireyler yetiştirmek için elimizde, yüreğimizde, cebimizde ne varsa gelecek için hepimiz burada seferber olmuşuz"

"Güzeltepe'yi yaşanır hale getirmek için uğraştık"

Güzeltepe'yi daha yaşanır bir hale getirdiklerine vurgu yapan Aydemir, "Güzeltepe'de o ön yargıyı kaldırmak için hiç uğraşmadık. Ben ön yargıyı kaldırmanın ön Yargıya inanmak olduğunu düşünüyorum. Biz sadece yaşadığımız yeri yaşanır hale getirmek için uğraştık. Bu da dünya görüşümüzle beraber adaletli, emekten yana, alın terini sahada veren çocuğun yanında olarak daha doğru yetişmesi adına her şeyimizi ama her şeyimizi bu sahanın ortasına yani üç tane mahallemizi bu sahaya koyduk, sığdırdık. Futbol gelir geçer ama bizlerin buralarda çocukların aile, eğitim yaşamlarına bir nebze yararımız olursa ne mutlu bize. Bizim bütün misyonumuzda vizyonumuzda, büyümemizde, gelişmemiz de kendi toplumumuzdaki gençlerden ve çocuklardan yana. Buralara ilk geldiğimizde bölgede suç oranları fazlaydı, madde kullanımı fazlaydı. Zamanla Güzeltepe Spor Kulübü'nün faaliyetlerini okullara anlattık Kulüp okul iş birliği yaptık. Aynı zamanda çocuklarımızın devamsızlıklarını, ders notlarını her daim takip ettik ve etmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı en az liseden mezun etmeye gayret ettik. O çocuklar okul takımlarında forma giydi yani aslında bütün okul takımlarının karakterli kaptanlarını Güzeltepe formasından yarattık" ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce çocuğu üniversiteye kazandırdık"

Kulüp ve TUNÇ BESYO kursunun iş birliği sayesinde yüzlerce çocuğu üniversiteye kazandırdıklarının altını çizen Başkan Aydemir şöyle konuştu:

"Kulübümüzün altyapısından yetişen Tuncay Kıltepe kardeşim 2008 yılında TUNÇ BESYO hazırlık kursunu oluşturdu ve bu sayede kulüp kurs iş birliği ile Güzeltepe'de eğitime de katkı koyduk. Güzeltepe'nin şöyle bir şeyi var buradan yetişen 500 üniversite öğrencisi var. Biz bu olanağı yaratmak için burada 24 yılda çeşitli dostlarımızla mücadele ettik. Yanımızda 14 tane antrenör, 11-12 tane yönetici ve Güzeltepe halkı ile kulübümüzü büyütüyoruz. Kulübümüz bu yönde akademi olma yoluna gidiyor yani istiyor ki öğrencisi liseyi bitirsin, BESYO'ya gitsin farklı bir bölüme gitsin. Futbol oynamayabilir ama ne bileyim iyi bir doktor olsun iyi bir mühendis olsun. Mahallemizde böyle örnekler var fakat bunların daha da çoğalacağını bilsinler. Doktorlarımız, avukatlarımız, savcılarımız ve milli sporcularımız var mahallede. Biz bunları çoğaltmak için yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. Şu an kulüp bünyesinde antrenörlük yapan arkadaşlarımızın hepsi biz de top oynamış, Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü okumuş atanamayan kardeşlerimiz halk eğitim vasıtasıyla biz de çalışıyorlar hem de KPSS'ye hazırlanıyorlar. Sınavı kazanıp ülkemizin çeşitli illerinde Beden Eğitimi Öğretmenliği yapıyorlar. Buradaki 11-12 antrenörümüzün hepsi kendi içimizden kardeşimiz"

"Yerel yönetimler ve devlet bu işi desteklemeli"

Amatör Spor Kulüplerinin birer sivil toplum örgütü olduğuna değinen Şahverdi Aydemir, "Amatör Spor Kulüplerini yerel yönetimler ve devlet desteklemeli. Çünkü büyük bir kamuyu oluşturuyorlar. Ülkenin en genç dinamik sivil toplum örgütleri olduğuna inananlardanım. Siz buraya geldiniz gördünüz arkanızda 2014- 2015 yaş grubu çalışıyor diğer tarafta farklı yaş grubu çalışıyor. Sahaların dışında ülkenin neresinde böyle örgütlü bir çalışma var ki? Kamuların buraya yardım etmesi lazım. Onun için belediyeler, yerel yönetimler ve devlet bu işi daha çok desteklemeli" dedi.