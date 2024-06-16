Bursa'da kaçan boğa ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada
BURSA - Bursa'da kesim sırasında sahiplerinin elinden kurtulan boğa ortalığı birbirine kattı.
Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde kesim sırasında boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Bir süre kaçan boğa önüne geçen bir kişiye zarar verdi. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğa zor olsada zapt edilerek kesilecek alana götürüldü.
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