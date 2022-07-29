Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı - Son Dakika
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Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı

29.07.2022 18:27

Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldıELAZIĞ Elazığ'da 3 çocuğuyla birlikte evinde yaşayan Erkin Özay'ın tapusuna haberi olmadan şerh konulmasının ardından ekipler takasından yıkıldı.

Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı

ELAZIĞ Elazığ'da 3 çocuğuyla birlikte evinde yaşayan Erkin Özay'ın tapusuna haberi olmadan şerh konulmasının ardından ekipler takasından yıkıldı. Tapusu olduğunu ve şerh konulduğundan haberinin olmadığını savunan vatandaş, yetkililerden sorunun çözülmesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Maden ilçesine bağlı Eğrikavak köyünün bir bölümü afete maruz bölge ilan edildi. Bu durumdan haberi olmayan 3 çocuk babası Erkin Özay (48), 2007 yılında köyüne 2 katlı kagir ev yaptırdı. Yıllardır burada ailesiyle yaşayan Özay'ın evi 2020 yılında meydana gelen depremde ağır hasar gördü. Hak sahipliğine başvuran Özay, evinin tapusuna 2019 yılında afete maruz şerhi konduğu öğrendi. Ardından araştırma yapan Özay'a evinin afete maruz bölge içerisinde yapıldığı için hak sahibi olamayacağı söylendi. Daha sonra Özay'ın evi, 1 ay önce ekipler tarafından yıkıldı. Evinin yapıldığı bölgenin 1998 yılında afete maruz bölge ilan edildiği aktaran Özay, kendisinin ise evi 2007 yılında yaptığını, bu durumda nasıl tapu verildiğini dile getirdi. Özay, şerhin ise neden 2019 yılında konduğunu bundan öncesinde hiçbir şeyden haberi olmadığını aktardı. Şuanda evsiz olan ve Elazığ merkezde kiraladığı evde ailesiyle birlikte yaşayan Özay, sorunun çözülmesini talep etti.

Maden ilçesine bağlı Eğrikavak köyünde yaşadığını aktaran Erkin Özay, "2007 yılında kendi imkanlarımla 2 katlı kagir ev yaptım. Altı ahır üstü evdi. Yıllardır ailemle bu evde yaşamaktayım. 2020 depreminde evim ağır hasar gördü. Ancak yapılan araştırmalar sonrası hak sahipliğimi iptal ettiler. Gerekçe olarak, bu alan 1998 yılında afete maruz bölge olarak ilan edilmiştir. Ancak ben bu evin tapusunu 2007 yılında aldım. Tapuma konan şerh de 2019'un 11. ayıdır. Madem burası afete maruz bölge ise neden bana müsaade edildi. Neden bana tapu verildi. Ailemle yıllardır bu evde oturuyordum. Tapuya konan şerh 2019 yılındadır. Bundan ne benim ne de köylünün haberi yoktur. Evim yaklaşık 1 ay önce yıkıldı. Elazığ merkezde kiradayım" dedi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Son Dakika

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