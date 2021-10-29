Üye Girişi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı

29.10.2021 12:36
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, vatandaşların da yoğun katılımıyla coşku ile kutlandı.

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, vatandaşların da yoğun katılımıyla coşku ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kutlamaya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter gösterisi ile başladı ve folklor gösterileri ile devam etti.

"Artık güçlü ve muktedir bir Türkiye var"

Törende konuşan Vali Demirtaş, "Artık üzerinde herkesin söz sahibi olduğu, rüzgarın estiği yöne doğru politika belirleyen bir Türkiye yok. Artık güçlü ve muktedir bir Türkiye var. Sahada da masada da söz sahibi, sözü dinlenen, sözünü dinleten bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde de oyun üstüne oyun kuranların oyunlarını; plan üstüne plan yapanların planlarını bir bir bozacağız. Bu coğrafyada yüz yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da operasyon yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sergilediğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlikle ellerini ovuşturarak bekleyenlerin heveslerini kursaklarında koyacağız. Sizlerden en önemli beklentimiz, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize, cumhuriyetimize ve demokrasimize, her şartta sahip çıkmanızdır. Milli ve manevi değerlerimize göz diken hain odaklara karşı durmanızdır. Yaptığınız her işte, vatanının ve milletinin menfaatini en ön planda tutan fertler olmanızdır. Bu duygularla 98. yıldönümünü coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - MARDİN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı

Cumhuriyet, oyunlar, Türkiye, Mardin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü 12:08 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor 12:03 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok 10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak 08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak

Son Dakika Haberleri
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar         
12:31
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti         
11:10
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü! Okuyunca Atatürk'e bir kez daha hayran olacaksınız TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü! Okuyunca Atatürk'e bir kez daha hayran olacaksınız         
09:53
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 12:42:23. #1.12#
SON DAKİKA: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement