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Ankara'daki Develililerin eğitime desteği kuşaktan kuşağa devam ediyor - Son Dakika

Ankara'daki Develililerin eğitime desteği kuşaktan kuşağa devam ediyor

25.10.2021 15:45
Ankara'daki Develililerin eğitime desteği kuşaktan kuşağa devam ediyor

Ankara Develi Platformu ve Ankara Develililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Ulucanlar Cezaevi Müzesinde ortaklaşa tertip ettiği ve Develi Belediyesinin de destek sağladığı "Kayserili 120 Üniversite Öğrencisiyle 120 Aileyi Kayseri Mantısı ve Develi Gacer Pilavında Buluşturma Günü"...

Ankara Develi Platformu ve Ankara Develililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Ulucanlar Cezaevi Müzesinde ortaklaşa tertip ettiği ve Develi Belediyesinin de destek sağladığı "Kayserili 120 Üniversite Öğrencisiyle 120 Aileyi Kayseri Mantısı ve Develi Gacer Pilavında Buluşturma Günü" Programı düzenlendi.

Daha önce Ankara'da Develi Derneğinin bursuyla okumuş ve meslek edinmiş şimdi de kendileri gibi gurbette üniversitede okuyan öğrencileri desteklemek ve onlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak için böyle bir program tertip ettiklerini belirten Ankara Develi Platformu Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Bakır, "Develimiz her zaman eğitime destek vermesiyle tanınmış bilinmiştir. Bizler de Ankara'da yaşayan Develililer olarak Ankara'da yaşayan yavrularımızla Ankara'da yaşayan ailelerimizi buluşturup kaynaştırıp tabiri caizse koruyucu aile olmalarını sağlayacak bir ortam hazırladık. Bürokraside, iş hayatında önemli yerler edinmiş kardeşlerimizi, büyüklerimizi kendi yaşadıkları öğrencilik zamanlarını hatırlatarak şimdi öğrenci olan kardeşlerimizle kaynaşıp onlara yol gösterici olmalarını temenni ediyoruz. Böylesi güzel bir geleneğin oluşmasıyla Develimizdeki eğitim kalitesi giderek artacak bu birlik ve beraberlik içerisinde Develimiz her platformda en güzel şekilde temsil edilecektir. Fatih Bakır, Halil Kara, Mustafa Işık ve Osman Danacı gibi isimleri yetiştirmiş bu birliktelik, şimdi de bu genç kardeşlerimizi yetiştirecek; vatanı ve milleti için üreten çalışan bir nesil ortaya çıkartacaktır. Ayrıca bugün burada sadece Develili öğrenciler değil Kayserimizin diğer ilçelerinden öğrenci kardeşlerimiz de aramızdalar. Birlik ve beraberlik içerisinde ayrım gözetmeden Kayserili yavrularımıza destek vermenin gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle davetimize icabet eden Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar başta olmak üzere, programımıza katkı sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize de can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Mantı ve Develi gacerinin ikram edildiği yemek programından sonra, Develili bürokratlara, hayırsever iş adamlarına, Ankara Develililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği önceki dönem başkanlarına plaketler takdim edildi. Sanat evleri, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ziyaretleriyle birlikte Kayseri ve Develi'nin tanıtım filminin izletildiği programda misafirlere Develi'yi tanıtan kitap ve cd hediye eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Böylesi anlamlı ve güzel bir günde Ankara'daki hemşerilerimle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ankara'da okuyan yavrularımızın kendilerinden önce bu dönemi yaşamış büyükleriyle bir araya gelmesi, onların tecrübelerinden istifade etmesi kendilerinin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. İnşallah kendilerine sağlanan bu maddi-manevi destekle ülkemizde önemli hizmetlerde bulunacak ve nerde olurlarsa olsunlar Develimizi en güzel şekilde temsil edecek gençlerimize başarılar diliyorum. Böylesi güzel bir amaçla bizleri burada buluşturan Ankara Develi Platformu Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Bakır Hocama, sağlık problemleri nedeniyle aramıza katılamayan Nevzat Görücü Ağabeyime ve programda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Ankara'daki Develililerin eğitime desteği kuşaktan kuşağa devam ediyor
Ankara'daki Develililerin eğitime desteği kuşaktan kuşağa devam ediyor
Ankara'daki Develililerin eğitime desteği kuşaktan kuşağa devam ediyor

Ulucanlar Cezaevi, Üniversite, Kayseri, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara'daki Develililerin eğitime desteği kuşaktan kuşağa devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki Develililerin eğitime desteği kuşaktan kuşağa devam ediyor - Son Dakika
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