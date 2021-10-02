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ASPİLSAN Enerji Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda Ofis Açtı - Son Dakika

ASPİLSAN Enerji Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda Ofis Açtı

02.10.2021 16:23
ASPİLSAN Enerji Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda Ofis Açtı, System.String[]

Aspilsan Enerji, ülkemizin enerji ihtiyaçları konusunda dışa bağımlılığını azaltmak adına Ar-Ge faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek yeşil enerji çalışmalarını yürütmek amacıyla Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda ofis açtı.

Aspilsan Enerji, ülkemizin enerji ihtiyaçları konusunda dışa bağımlılığını azaltmak adına Ar-Ge faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek yeşil enerji çalışmalarını yürütmek amacıyla Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda ofis açtı.

Ar-Ge ofisi açılışı öncesi Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir teknoparkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda açtıkları Ar-Ge ofisi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; Karbon salınımının azaltılması kapsamında enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara yönelmenin de sürdürülebilir olmasının çözümü enerjinin depolanmasından geçiyor. ASPİLSAN Enerji olarak enerji depolama teknolojilerinde kullanılan malzemelerin yerlileştirilmesi konusunda özel bir çaba gösteriyoruz. Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda bu kapsamda yürüteceğimiz Ar-Ge çalışmaları ile hem Edirne'ye ve Trakya Üniversitesi'ne hem de ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağız. Bu anlamda Trakya Üniversitesi'ndeki öğretim üyeleri ve bölgedeki sanayicilerle çalışıp öğrencilere istihdam sağlayacağımız için oldukça heyecanlıyız."

ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri, Ankara ve İstanbul'da da Ar-Ge ofislerinin olduğunu belirten Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ASPİLSAN Enerji'nin savunma sanayine çok önemli destek verdiğini ve küresel anlamda değerli bir marka haline geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Türkyılmaz sözlerine şöyle devam etti: "ASPİLSAN Enerji'nin Trakya Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Teknoparkı ile katma değerli projelere imza atacağına şüphemiz yok. Bu kapsamda yapılacak olan tüm çalışmalara Trakya Üniversitesi olarak biz de destek vermeye hazırız."

Yapılan konuşmaların ardından ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge ofisinin açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ

ASPİLSAN Enerji Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda Ofis Açtı
ASPİLSAN Enerji Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda Ofis Açtı
ASPİLSAN Enerji Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda Ofis Açtı

Araştırma Geliştirme, Togo Cumhuriyeti, Trakya Bölgesi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ASPİLSAN Enerji Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda Ofis Açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASPİLSAN Enerji Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda Ofis Açtı - Son Dakika
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