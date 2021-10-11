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Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi - Son Dakika

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi

11.10.2021 10:14

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi Edremit ilçesinde, 3 günden beri devam eden 2. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları, Burhaniye gezisi ile sona erdi.

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi

BALIKESİR - Edremit ilçesinde, 3 günden beri devam eden 2. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları, Burhaniye gezisi ile sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer paydaşların destekleriyle Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'na katılan 32 bilim insanı Burhaniye Ören Mahallesini ve Adramytteion kazı alanını gezdi.

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2021 "Mysia ve Çevre Kültürleri" programında; bölgede gerçekleştirilen kazılar, kazılardan çıkan bulgular ve bu bulguların kente ve gündelik yaşama kazandırılmasıyla kentin kültürüne ve turizmine olan katkıları gibi birçok konu uzmanları tarafından ele alınırken, kazı alanlarına da geziler düzenlendi. Programın son gününde Burhaniye'ye gelen bilim insanları Prof. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut'un öncülüğünde Ören mahallesini gezdi. Prof. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut ve Adramytteion Kazı Başkanı Doç. Dr. H. Murat Özgen Ören mahallesi ve bu güne kadar yapılan kazılarla ilgili bilgiler verdi. Tarihi meşe ağaçları arasında gezen konuklar antik limanda da inceleme yaptı. Ören'in bahçeli evleri, tarihi dokusu ve parkları ile dikkat çektiğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut, "Ören iyi şehir anlamına gelen bahçeli evleri ile dikkat çekiyor. Burada hem 20. yüzyılı ve hem de günümüzden aşağı yukarı 6-7 bin yıl öncesine dayanan yaşam evrelerini görüyoruz. Burada çok uzun bir hayat sürmüş olan insanlar yaşamış. O açıdan Ören çok zengin bir yerleşim yeri" dedi. Örende çok güzel bir alanla karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. Yasemin Polat da, "Kentsel dokuyu da bize çok güzel hissettirecek şekilde muhteşem bir alanla karşılaştık. Etkilenmemek elde değil. Hamam kalıntıları harika. Buradaki tek katlı evler de insanı etkiliyor. Ören çok güzel bir yer" dedi. Balıkesir Kent Konseyi Başkan Yardımcısı M. Mürşid Canbulat ise, "Biz Ören'in turizme kazandırmışken veya kazandırmaya çalışırken, burası gelip geçerken uğranılan bir yer olmamalı. İnsanlar özellikle buraya gelsinler. İnsanlar, buradaki arkeolojik özellikleri görmek için buraya gelmeli. Buradaki arkeolojik özellikleri misafirlerimize açmak istiyoruz. Amacımız budur. Ören, tarihi ve doğal güzelliklere sahip bir yer. Bunları gelen misafirlerimizle paylaşırsak zenginliğimiz bir kat daha aratacaktır" dedi.

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi

Arkeoloji, Balıkesir, Edremit, Ören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Burhaniye gezisiyle sona erdi - Son Dakika
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