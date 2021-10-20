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Başkan Çerçioğlu, Çineli muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu, Çineli muhtarlar ile bir araya geldi

20.10.2021 15:04
Başkan Çerçioğlu, Çineli muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, muhatrlar günü dolayısıyla Çineli muhtarlar ile düzenlenen programda bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, muhatrlar günü dolayısıyla Çineli muhtarlar ile düzenlenen programda bir araya geldi.

Türkiye demokrasi geleneğinin en köklü temsilcilerinden biri olan muhtarlık makamı, her yıl 19 Ekim'de düzenlenen Muhtarlar Günü ile kutlanıyor. Çine'de yer alan Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde düzenlenen kutlama etkinliğine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Çine Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kapıkıran, Çineli muhtarlar ve azaları katıldı.

Büyükşehir'den Çine'ye toplam 140 milyon TL yatırım

Büyükşehir Belediyesi'nin Çine'ye yaptığı yatırımları bir sunumla muhtarlara anlatan Başkan Çerçioğlu, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 140 milyon TL yatırım yaptığını belirtti. Başkan Çerçioğlu, Çine'de yer alan Halk Ege Et fabrikasına bu güne kadar 11 milyon 750 bin liralık yatırım yapıldığını ve kapasite artışı için yeni bir yatırım daha yapılacağının müjdesini vererek,"İkinci bir Halk Ege Et mezbahası kuruyoruz ve bunun için 22 milyon liralık yeni bir yatırım yapacağız. Bu ne demek, istihdam demek" dedi.

"Benim belediye başkanı olduğum kentte hiç kimse soğuktan üşümez. Hiç kimse karnı aç yatağa girmez."

Vatandaşların geçim sıkıntısı geçtiğini ve son dönemde sosyal yardıma başvurularını arttığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Hayat çok zorlaştı, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum, ihtiyaç sahiplerine sizlerin aracılığı ile ulaşıyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde destek oluyoruz. Aydın'da hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Benim belediye başkanı olduğum kentte hiç kimse soğuktan üşümez. Hiç kimse karnı aç yatağa girmez." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği'nden Büyükşehir'e hizmet teşekkürü

Çine Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kapıkıran; muhtarların demokrasinin ve bürokratların köprüsü olduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda mahalle sakinlerinin ihtiyaç,şikayet ve eksiklerini de sunan bir birim olarak çalıştıklarını belirtti. Kapıkıran hizmetlerinden dolayı Çineli tüm muhtarlar adına Büyükşehir'e teşekkür etti. - AYDIN

Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yatırım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, Çineli muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika


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