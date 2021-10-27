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Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor - Son Dakika

Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor

27.10.2021 23:15

- (Özel) Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor.

- (Özel) Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor.

Tarım sahalarında kullanıldığında yüzde 70 su tasarrufu sağlıyor

Nevşehir'de yetişiyor 55 ülkeye ihraç ediliyor

NEVŞEHİR - Son yıllarda inşaat sektöründe özellikle ısı ve ses yalıtımında, öz kütlesinin düşük olmasının sağladığı avantajların da bir sonucu olarak sıklıkla kullanılan, volkanizma sonucu oluşmuş doğal bir malzeme olan ponza, kristalize, gözenekli süngerimsi yapısı, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı bir malzeme olma özelliğinden dolayı her geçen gün ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bims madenine ülke olarak bakıldığında dünya rezervlerinin yüzde 50'sine sahip olduğumuz çok değerli bir maden olduğunu ifade eden Bims Üreticisi Musa Ertaş; "Biz kendi bölgemizde bu madene beyaz altın diyoruz. Çünkü bizim ses izolasyonu, ısı izolasyonu, depreme karşı dayanıklı olmasından dolayı bu madene olan ilgiyi artırmaktadır. Onun haricinde bimsin irileri tekstil sektöründe kullanılırken, topuk taşı olarak kullanılanlar da mevcut. Son zamanlarda diş parlatma tozu, saksılı bitkilerde ve kedi kumu olarak da çeşitlendirilmektedir. Şu anda 55 ülkeye ihracat yapmaktayız. Dünyanın en kaliteli ponza madeni Nevşehir Bölgesinde çıkmaktadır. Bu bölgede çıkan maden Kozmetik sektöründe, inşaat sektöründe aynı zamanda su geçirme özelliği ön plana çıkartılarak tarım alanında da kullanılmaktadır "dedi.

Tarımda yüzde 70 su tasarrufu sağlıyor

Toprak altından çıkarılan ponza madeninin su tutma özelliği olduğuna da dikkat çeken Ertaş; "Bu özelliği sayesinde tarım yapılan alanlara serilirse hem toprak verimi artacak, hem de yüzde 70'e varan oralarda su tasarrufu sağlanmış olacak. Bu konuda Erzurum Üniversitesinde gerekli ARGE çalışmaları yapılmış, hatta tez olarak da yazılmıştır. Gelişmiş ülkeler bu madeni tarım alanında çok yaygın bir şekilde kullanıyorlar. İsrail golf sahalarının altına sererek su tasarrufu sağlıyor. Ülkemizde bu konuda atılmış bir adım yok. Tüm dünyada ileriki yıllarda su sıkıntısı daha da artacak. Özellikle tarımsal sulamada sıkıntılar yaşanacak. Şimdiden tedbir almamız gerekiyor. Tarımsal sulamada su altı kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmalıyız" dedi.

22 sektörde kullanılıyor

Özellikle seralarda ve golf sahalarında toprak yapısının 20 santim altına serilmesi durumunda haftada 5 gün yapılan sulamanın iki güne düştüğünü ve bu durumda da yaklaşık yüzde 70 su tasarrufu sağladığını belirten Ertaş; "Sanayi alanında yaklaşık 22 sektörde direk ve in direk olarak kullanılmaktadır. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük blok imalatı tesislerimizde ürettiğimiz ürünler sayesinde doğal ısı ve ses yalıtımı sağlıyoruz. Bu sayede binalarımızın üzerine petrol türevlerinden üretilen mantolama yapmamıza gerek kalmıyor. Ülke ekonomisinde çok büyük katkıları var. Aynı zamanda bölgemiz içinde bir katma değer oluşturuyoruz. Açılan fabrikalar sayesinde bölgemizde işsizlik oranı da oldukça düşük. Zaman zaman vasıflı ve vasıfsız işçi bulmakta da zorlanıyoruz. Ponza madeni hem ülkemizde, hem de ilimizde çok ciddi yeri olan ve sahip çıkmamız geren bir üründür" ifadlerini kullandı.

Nevşehir bölgesinden çıkarılan ponza madeni kalite değerlerinde dünya piyasasında en üst seviyede yerini aldığını söyleyen Bims Üreticisi Musa Ertaş, "Özellikle Endonezya, İtalya ve Yunanistan adalarından çıkarılan ponza madenlerinden daha kaliteli bir madene sahibiz. Bu nedenle gittiği her ülkede kabul görüyor. Kalitesi sayesinde şu an Nevşehir Ponzası 55 ülkeye ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.

Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor
Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor
Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor
Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor

Togo Cumhuriyeti, Nevşehir, İnşaat, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz altın olarak tabir edilen Bims Madenine talep her geçen gün artıyor - Son Dakika
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