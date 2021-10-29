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Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı

29.10.2021 09:56
Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikle kapsamında 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikle kapsamında 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans gerçekleşti. Düzenlenen konferansa Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Beydemir, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Cumhuriyetin ilanının yalnızca 29 Ekim'le sınırlı olmadığını, 200 yıllık bir mücadele ve tecrübelerin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Tarih; dünü bilmek, bugünü anlamak ve yarını yorumlamaktır" dedi.

'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferansta bir sunum yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Uslu, tarihi devamlılık olgusuna vurgu yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti aynı milletin yeni devletidir' sözlerini hatırlattı. Dr. Uslu sunumunda "Cumhuriyetin ilanı liderle birlikte halkın ortak mücadele ederek kazandığı ender zaferlerden biridir. Bu süreç tarihi devamlılığın da en güzel örneklerindendir. Cumhuriyetin ilanı tecrübelerin, kazanımların ve çıkarımların doğal bir sonucudur" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı
Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı
Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı
Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Cumhuriyet, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı konferans yapıldı - Son Dakika
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