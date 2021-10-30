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Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı - Son Dakika

Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı

30.10.2021 10:53
Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı

Dün gece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bozüyük Belediyesi tarafından oluşturulan araç konvoyu ile coşkuyla kutlandı.

Dün gece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bozüyük Belediyesi tarafından oluşturulan araç konvoyu ile coşkuyla kutlandı.

Öncelikle belediyeye ait tüm araçlar itina ile bayraklarla süslendi. Belediye garajından toplu halde hareket eden belediye araç konvoyu ilçedeki tüm mahalleleri dolaşarak vatandaşları selamladı. Konvoy öncesinde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak "Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm hemşehrilerime kutlu olsun. Eskiden fener alayları vardı. Onun gibi tüm belediye araçlarıyla bütün mahallelerde halkımızın bayramını onların yanına giderek kutlamak istiyoruz. Geniş bir araç konvoyuyla büyük bir Bozüyük turuna çıkıyoruz. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Bozüyük halkını selamlayarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Milli marşlar eşliğinde yapılan araç konvoyu renkli görüntülere sahne olurken ellerine bayraklarını alan Bozüyüklüler de camlara, balkonlara ve yollara çıkarak Başkan Bakkalcıoğlu'nu selamladılar ve bayram coşkusuna ortak oldular. Araç konvoyu boyunca gençler belirli noktalarda meşale yakarak Başkan Bakkalcıoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundular. - BİLECİK

Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı
Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı
Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı
Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı
Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı
Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı
Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı

Bozüyük Belediyesi, Cumhuriyet, Bozüyük, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu araç konvoyu ile yaşandı - Son Dakika


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