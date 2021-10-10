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Çocukların üstün yararı için kurulan "Anne-Çocuk Ünitesi" pilot olarak Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulanıyor - Son Dakika

Çocukların üstün yararı için kurulan "Anne-Çocuk Ünitesi" pilot olarak Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulanıyor

10.10.2021 00:57
Çocukların üstün yararı için kurulan

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalmak zorunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için kurulan 'Anne Çocuk Ünitesi', çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalmak zorunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için kurulan 'Anne Çocuk Ünitesi', çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalmak zorunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için kurulan 'Anne Çocuk Ünitesi', çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor. Türkiye'de ilk kez bir ceza infaz kurumunda oluşturulan ve pilot olarak uygulanan ünitede çocuklar, anneleriyle birlikte özel odalarda kalırken açık ve kapalı oyun alanları ile çok amaçlı salonlarda da yaşıtlarıyla birlikte eğitici, görsel ve sosyal faaliyetlere katılma imkanı buluyor. Tutuklu ve hükümlü kadınların talepleri üzerine ceza infaz kurumlarında kalmak zorunda olan çocuklar için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 'Annemleyim' projesi hayata geçiriliyor. Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda pilot olarak uygulanan proje kapsamında, kadın hükümlü ve tutuklular için yapılan ek binaya yaklaşık bir yıl önce anne-çocuk ünitesi inşa edildi.

Odalar anne ve çocukları için özel olarak tasarlandı

5 bin 160 metrekarelik kapalı ve açık alandan oluşan ünite, anne ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 6 bölümden oluşuyor. Her biri 20 metrekare alana sahip 48 özel odada anne ve çocuk yatağı, banyo, tuvalet, televizyon yer alıyor. Bu bölümlerde mutfak, çamaşır yıkama alanı, kapalı ve açık çocuk oyun alanı, balkon ve ortak yaşam alanı bulunuyor. Anne-çocuk ünitesinde ayrıca çocuklar için okul öncesi eğitim de alıyor. 300 metrekarelik bahçenin ve kreşin de bulunduğu alanda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde zihinsel, sosyal ve fiziksel becerilerinin geliştirilmeleri amacıyla çeşitli faaliyetler yapma imkanı buluyor. Çocuklar, annelerinden uzakta kalmadan okul öncesi eğitim alırken proje kapsamında ayrıca psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal çalışmacılar eşliğinde anne ve çocuklarına yönelik çeşitli eğitimler veriliyor.

İlk defa Sincan'da kuruldu

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Çiğdem Demir, kurumda oluşturulan anne-çocuk ünitesinin, çocukların annesiyle beraber kalması için oluşturulmuş özel bir model olduğunu söyledi. Projenin Türkiye'de ilk kez Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulandığını, diğer kurumlarda uygulanması için de çalışmalar devam ettiğini belirten Demir, "0-6 yaş dönemi, çocuğun gelişiminin en hızlı ve yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun, olumlu uyarıcılar alması, bilişsel ve sosyal gelişimi için büyük bir önem arz ediyor. Bu alanda çocuklar akranlarıyla beraber vakit geçirdiğinde hem konuşma hem de iletişim becerileri artıyor, öz güvenleri gelişiyor ve sosyalleşiyorlar" dedi.

"Devletin sağladığı bu imkanlarla olumsuz etkiler en aza indirilmiş vaziyette"

Ceza infaz kurumunda yapılan düzenleme ile çocukların dışarıdaki çocuklara eşit fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Müdür Demir şöyle devam etti:

"Annesiyle beraber kalan çocuklar da dışarıdaki çocuklar da burada eşit imkanlara sahipler. Çocukların sağlıklı gelişimlerini görmek onları mutlu ediyor. Devletin sağladığı bu imkanlarla olumsuz etkiler en aza indirilmiş vaziyette. Bu nedenle annelerin çocukları için kaygıları azalıyor, çocukların geleceği açısından daha umutlu oluyorlar. Hem eğitici faaliyetlerimiz devam ediyor hem de diğer çocuklarla beraber olma fırsatı yakalıyorlar. Bu nedenle çocukların kişisel gelişimleri açısından diğer çocuklarla eşit fırsatı yakaladıklarına inanıyoruz."

Proje Diyarbakır'da da uygulanacak

Proje kapsamında ceza infaz kurumunda çocuklarıyla birlikte kalan kadınlar için Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da anne çocuk üniteleri bulunan model bir kurum inşa edilecek. 4 bin metrekare alan içine kurulacak iki katlı binada Sincan modelinde olduğu gibi 20 metrekarelik 8 odası bulunan 6 ünite yapılacak. Burada da ortak yaşam noktaları, çocuk oyun alanları, kreş, mutfak ve çamaşırhane bulunacak. Proje kapsamında kurumda kalan 3-6 yaş grubu çocuklara günlük yaşam ve eğitim programları oluşturulacak. Kurumda bulunan çocukların temas içerisinde olduğu tüm kadınlara yönelik çocukların karşı karşıya gelebileceği riskler, ihtiyaçlar ve çevresindeki yetişkinlerin dikkat etmesi gereken hususlar konusunda eğitim materyalleri geliştirilecek.

Tutuklu ve hükümlü kadınların talebi üzerine 0-6 yaş arasındaki çocuklar annelerinin yanında kalabiliyor

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 65'inci maddesinde yer alan "Anaları hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar analarının yanında kalabilirler." hükmü doğrultusunda 0-6 yaş grubu çocuklar annelerinin talebi halinde ceza infaz kurumlarında kalabiliyor. 0-6 yaş grubu çocuklar annelerinin infaz rejimlerine dahil olmayıp, anneleri ile birlikte kuruma kabul edilebildiği gibi tutuklu veya hükümlü annenin talebi halinde daha sonra da kuruma kabul edilebiliyor. Bu süreçte de, ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hususunda çalışmalar sürdürülüyor. Çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimleri, anaokulu ve kreşten faydalanma durumlarına yönelik iş ve işlemleri, dışarıdaki bakım verenleri ile ilişkileri, ceza infaz kurumlarındaki yaşantıları bu birimlerde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından yakından takip ediliyor. Hükümlü ve tutuklu annelerin ebeveynlik becerilerinin arttırılması, çocuklarının yaş gruplarına uygun davranış biçimleri geliştirebilmeleri gibi konularda da bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler ve konferanslar gerçekleştiriliyor. Çocuğun kurumda kalma yaş süresi dolmadan önce anne ile görüşülerek kurum dışında bakımını yürütebilecek bir yakınına ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasına verilmesine yönelik çalışmalar başlatılıyor. - ANKARA

Türkiye, Sincan, Pilot, İnfaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukların üstün yararı için kurulan 'Anne-Çocuk Ünitesi' pilot olarak Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocukların üstün yararı için kurulan "Anne-Çocuk Ünitesi" pilot olarak Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulanıyor - Son Dakika
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