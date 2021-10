Cumhuriyet'in 98. yılı Mamak'ta coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Mamak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda koro, halk gösterileri, şiir ve barkovizyon gösterimi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası Cumhuriyet temalı resim sergisi ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de 'Türk milletinin karakterine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet'in bizlere bırakılmış en büyük miras olduğunu ifade eden Kaymakam Sırmalı, "Cumhuriyetimiz bundan 98 yıl önce 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Türkiye devletinin hükümet şekli Cumhuriyet'tir' ifadesiyle ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde olmaz denilenin başardığımızın ispatıdır. Cumhuriyet, Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir. Cumhuriyet'i ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Aziz Mamaklılar, Cumhuriyet bizi geleceğe bağlayan en büyük halkadır. Bu anlamlı günde Türk milletinin tarih sahnesinde dirilişinin simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü birlikte kutlamanın heyecanı ve coşkusu içerisindeyim. Başta Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

"Cumhuriyetimiz sonsuza kadar payidar kalacaktır"

Türk milletinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister' sözünden hareketle bedenini, aklını, vicdanını ve ruhunu kimseye teslim etmeden sadece devletine adayan bir millet olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Köse ise, "Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü. Bugün 29 Ekim, şanlı tarihe en büyük zaferlerimizden birini kazandığımız ve Cumhuriyetimizi kurduğumuz günün yıl dönümü. Milletimizin özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olan üzerine titrediğimiz, vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılını yürekten kutluyorum. 100. yılımıza ulaşacak olmanın ümidi ve heyecanı ve sevincini yaşıyorum. Cumhuriyet, milletin egemenliğinin kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler içerisinde seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı, milletimizin her zaman söz sahibi olduğu, gücünü milletten alan bir yönetim şeklidir. 1923'te nasıl milli irademizden aldığımız güçle yeni bir devletin kuruluşu başladıysa, 15 Temmuz'da da Türkiye Cumhuriyetimizin sonsuza kadar payidar kalacağını Türk milleti ispat etmiştir. Bu vatan hepimizin. Bu bilinç ve ruhla vatanımıza, devletimize, demokrasimize ve Cumhuriyetimize her hal ve şartta bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımız pahasına sahip çıkacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin refahı için, geleceği için çalışma yapan herkese şükranlarımı sunuyorum. Daha nice yıllar birlik, beraberlik ve esenlik içinde var olmayı, devletimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla canlarıyla bu vatanı, bu toprağı bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA