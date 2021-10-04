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Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı

04.10.2021 20:38

Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' kapsamında düzenlenen eğitim konferansında anne sütünün önemi ele alındı.

Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' kapsamında düzenlenen eğitim konferansında anne sütünün önemi ele alındı.

Eğitim konferansına Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığında görevli ve aynı zamanda Türkiye Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı olan Melek Kılıç, DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, çok sayıda doktor ile hemşire katıldı. Eğitim konferansında konuşma yapan Kılıç, anne sütünün önemine vurgu yaparak, Milattan önce 3 binli yıllarda Sümerler'de de her dönemde anne sütünün yenilmezliğin ve gücün sembolü olduğunu söyledi.

"Anne sütü bebeğin gelişmesinde çok önemlidir"

Eğitim konferansının ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, "1-7 Ekim Emzirme haftasının içerisindeyiz. Ülkemizde anne sütünün önemine dikkat çekmek ve emzirmeye dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Bugün de bu etkinliklerimizden biri gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu haftanın teması, 'Sıcak destek zinciridir' yani toplumsal destek emzirmeye ve anne sütüne herkesin destek olması ile bu konuda herkesin taşın altına elini koyması için buradayız. Eğitim programında emzirmenin tarihçesini anlattım. Aslında tüm dünya üzerinde anne ve bebeğin bağlanması için en önemli şeylerden biri de emzirmedir. Anne sütünün faydalarını artık çok konuşmak istemiyoruz. Anne sütünün ne kadar üstün olduğunu, bir bebeğin gelişmesi için ne kadar elzem olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu süreçte emzirmeyi bozan ve anne sütünü bozan bazı etmenler var. Anneleri etkileyen ve özellikle formül ürünlerinin reklamı çok etkiliyor. Bunları konuştuk ve bunların önüne nasıl geçileceği konularında bilgiler verdik. Bizim annelere tavsiyemiz, ilk 6 ay bebeklere su bile verilmeden emzirilmesini istiyoruz. Anne sütünün yüzde 90'ı zaten sudur ve bebeğin su ihtiyacını karşılar, geri kalan kısım ise bebeğin gelişmesi için en ideal vitamin, mineral ve onu enfeksiyonlardan koruyan antienfektiflerle doludur. Bunun dışında ise 6 aydan sonra 2 yaşına kadar ve sonrasında bebek ne zaman isterse emzirmeyi bırakmayı o zamana kadar emzirmeye devam edilmesini öneriyoruz" dedi.

Eğitimlerin ve anne sütünün önemine vurgu yapan DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ da, "Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak, 1-7 Ekim tarihleri arasında dünya emzirme haftası olarak kabul ediliyor. Bizlerde hastane olarak hem bebek dostu birimimiz olması hem de çocuk hastalıkları bir birimimiz ve yeni doğan birimimiz bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığının özellikle bebek dostu ve emzirme ile ilgili departman sorumlusu arkadaşımızın gelmesiyle beraber bugün burada bir farkındalık eğitimi oluşturduk ve bu eğitimde gerek hemşireler, gerek ağlık personelleri ve gerekirse de diğer personellere hem emzirmenin önemi, hem anne sütünün ne kadar önemli olduğunu hem de anne ile çocuk arasındaki iletişimin önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu eğitimin planlamasını yaptık. Eminin Türkiye ve bütün dünyada anne sütünün anlamı ve önemi daha da anlaşılır hale gelir. Doğal olmayan ve hayatının ilk saatinde bir takım beslenme ihtiyacına sonradan kazanılmış veya doğal olarak tarih edilen ve doğala yakın olmayıp anne sütünün yerini tutmayan bir takım beslenmelere ihtiyaç olmayacak şekilde farkındalık oluşur. Bizim de 2004 yılından bu yana bebek dostu ve eğitim dostu hemşirelerimiz bulunmaktadır. Bu tip eğitimler hastanemizde her zaman yapılmakta ve bundan sonrada yapılmaya devam edecektir" diye konuştu.

Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı
Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı
Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı
Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' eğitim konferansı - Son Dakika
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