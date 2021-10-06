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DSİ Genel Müdürlüğü'nden, bazı yayın organlarında yer alan haberler hakkında açıklama - Son Dakika

DSİ Genel Müdürlüğü'nden, bazı yayın organlarında yer alan haberler hakkında açıklama

06.10.2021 14:03
DSİ Genel Müdürlüğü'nden, bazı yayın organlarında yer alan haberler hakkında açıklama

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, bazı yazılı ve internet medyasında yer alan haberler hakkında yazılı bir açıklama yayımlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, bazı yazılı ve internet medyasında yer alan haberler hakkında yazılı bir açıklama yayımlandı.

DSİ tarafından konu hakkında yayımlanan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2021 tarihinde yazılı basın ve internet medyasına düşen ve Sayıştay raporlarına dayandırılarak yapılan haberlerde; ödenek üstü harcama yapıldığı, DSİ tarafından ithal araç kiralandığı, proje hazırlama işinin özel firmalara verildiği, mülkiyeti kuruma ait arazi ve arsaların üzerine binalar yapılmasına rağmen tapu kayıtlarında cins tashihleri yapılmadığı, belli bir süreyi gerektiren doğrudan temin alımları için sözleşme imzalanmadığı, geçerlilik süresi dolan teminat mektupları iade edilmediği gibi iddialara yer verilmiş olup, konu ile alakalı açıklama yapmayı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına elzem görmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

Yapılan yazılı açıklamada, haberlerde yer alan bazı ifadelerin tamamen yanlış olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Ödenek üstü dev harcamalar ile alakalı olarak; İlgili mevzuatlara göre DSİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ödenekler 2020 yılı dahil hiçbir şekilde ödenek üstü harcama yapılmadan kullanılmış olup 'ödenek üstü dev harcamalara imza atan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü' cümlesi tamamen mesnetsiz ve yanlıştır. Mevzuat gereği her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan DSİ Genel Müdürlüğüne ait kesin hesaplara da bakıldığında hiçbir şekilde ödenek üstü harcama yapılmadığı açıkça görülecektir. Taşıt kiralama hizmet alım ihalelerinin teknik şartnamelerinde, marka model belirtilmeden binek araçlarda mevzuata göre yerli araç istenilmektedir. Ancak yüklenici firmalar araç temin hizmeti sunumu esnasında fiyat farkı doğurmadan (kamu zararı oluşmaksızın) yerli araç yerine aynı bedelle asgari istenilen şartların üzerinde ithal araç hizmeti verebilmektedir. DSİ yurt sathında farklı coğrafi alanlarda hizmet vermekte olup, çok sayıda taşıt kiralama hizmet alımı yapmaktadır."

Projelerin Genel Müdürlük imkanları ile hazırlandığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Proje hazırlama işinin özel firmalara verilmesi ile alakalı olarak, halen gerek Genel Müdürlüğümüzde gerekse de Bölge Müdürlüklerimizde idari imkanlarla çok sayıda planlama çalışması yürütülmekte ise de nüfusumuzun hızla artması sonucu vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplerin karşılanması noktasında ve aciliyeti bulunan işler düşünüldüğünde bir süre daha planlama çalışmalarının İdaremiz denetiminde ihale yoluyla hizmet alınarak yaptırılması kaçınılmaz gözükmektedir. Genel Müdürlüğümüz bazı sulama projelerine yönelik planlama ve projelendirme çalışmalarını da kendi imkanları ile yapmış ve yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca, sulama projelerinin planlanması ve projelendirilmesi birçok meslek disiplinini içeren çalışmalar bütünüdür. Kurumumuz yatırım programında yer alan iş sayıları dikkate alındığında ve proje yapım işi kapsamında sahada harita alımı, aplikasyon çalışmaları, jeolojik çalışmalar ve mekanik ekipman seçimi çalışmaları İdare bünyesindeki ölçüm, harita ve sondaj ekiplerince yapılacak olması ve yeterli sayıda personel olmaması nedeniyle işlerin yavaşlamasına, uygulama projesi yapılacak işlerin fazla olmasına bağlı olarak projelerin hayata geçme noktasında gecikmelerin olmasına neden olacaktır."

Öte yandan DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamanın devamında ise şunlar yer aldı:

"İdare kendi imkanları doğrultusunda hazırlayabileceği raporları ve projeleri hazırlamakta, geriye kalanları da vatandaşımıza verilen hizmetin aksamaması için mecburi gereklilikler sebebiyle ihale yolu ile temin edilmektedir.

Mülkiyeti kuruma ait arazi ve arsaların üzerine binalar yapılmasına rağmen tapu kayıtlarında cins tashihleri yapılmadığı iddiası ila alakalı olarak ise Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik gereği, binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin, mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda, tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi, taşınmazların cins tashihinin yapılması gerekmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün kullanımında/mülkiyetinde olan, üzerinde binaların olduğu arsa ve arazilerin mevcut kullanımına göre Tapuda Cins Değişikliklerinin yapılması işlemi başlatılmıştır. Bu kapsamda Kurumumuz mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde bulunan yapılara ilişkin Yapı Kayıt Belgesi'nin alınmasından sonra 'Cins Değişikliği' ile 'Kat Mülkiyeti' tesis edilmesi işlemleri yapılmaktadır.

Belli bir süreyi gerektiren doğrudan temin alımları için sözleşme imzalanmadığı ile alakalı olarak ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 'Doğrudan temine ilişkin açıklamalar' başlıklı 22.1.1.3. maddesi kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması 'idarelerin takdirindedir' hükmü gereğince belli bir süreyi gerektiren işler sözleşme imzalanarak sonuçlandırılmış olup; işin muhtevasına göre tek seferde teslim tesellüm/ muayene ve kabul İşlemleri tamamlanan işlerde İdare takdir hakkını kullanmıştır. Konu ile alakalı hassasiyet gösterilmektedir.

İdaremizce muhasebe sistemimiz üzerinden Harcama Birimi Bazlı Hesap Kontrollerimiz gerçekleştirilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde yazılımsal bir hatadan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Konu hakkında ilgili idareden yazılımda düzeltme yapılması talep edilmiştir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DSİ Genel Müdürlüğü'nden, bazı yayın organlarında yer alan haberler hakkında açıklama - Son Dakika


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