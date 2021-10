"Dünya Kız Çocukları Günü" kutlaması - Son Dakika

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliğe farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya başlandığını hatırlatarak, "Bilim, sanat, edebiyat, matematik, fikirler, yenilikler,üretim hepsi sizler için" ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Onur Demez, kız çocuklarının hak ettikleri eğitime kavuşamadıklarını belirterek, "Bilim, sanat, edebiyat, matematik, fikirler, yenilikler,üretim hepsi sizler için. Tüm bunları hayal etmekten ve hedeflemekten asla vazgeçmeyin. Yapamazsın diyenler olacak, onlara kulak asmayın. Kelebekler gibi narin uçarken bir yandan çelik zırhlarınızla tüm zorluklara göğüs gerin. Sizler bu dünyanın geleceği, geçmişi ve en önemlisi bugünüsünüz. Geliştireceğiniz fikirlerle, üretkenliğinizle yarına şekil verirken varlığınızla bugünümüzü tamamlamaktasınız. Her zaman gücüne güç katarak ulaşacağınız yarınlar dileriz. Bizler birer hukukçu olmanın yanı sıra anne,baba,abi,abla olarak her zaman yanınızda yürüyeceğiz. Umutsuz anlarınıza umut, mutlu anlarınıza neşe olmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün hala birçok kız çocuğumuz tüm potansiyelleri hiçe sayılarak hak ettiği eğitime kavuşamamaktadır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanması için her birimize çok önemli görevler düşmektedir. Bizler elimizi taşın altına koyduğumuzu, kız çocuklarımız için gerek hukuksal gerekse hukuk dışı tüm mücadelemizi son ana dek vermeye her daim hazır olduğumuzu canı gönülden söylüyoruz" ifadelerine yer verdi. Kız çocuklarına ve kadınlara yönelik şiddetlerin olduğunu ifade eden Demez, "Yine kız çocuklarına ve kadınlarımıza yönelik psikolojik, fiziki, ekonomik, sosyal şiddeti bugün vesilesiyle bir kez daha kınıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA