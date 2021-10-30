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Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı - Son Dakika

Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı

30.10.2021 09:41

Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri, 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında video klip hazırladı.

Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri, 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında video klip hazırladı.

Dünyada her 20 saniyede 1 kadına, Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Meme kanserinin önemi, riski, erken tanının önemi ve erken teşhis için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan 300 kişi, farkındalık oluşturmak amacıyla kampüsün Van Gölü sahilinde video klip hazırladı.

Kampüs sahilinde kurdele koreografisi oluşturan 300 öğrenci, siyah giysileri ve yakalarındaki pembe kurdeleyle dikkat çekti. Video, kadınların ellerinde bulunan pembe balonları gökyüzüne bırakmasıyla son buldu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla video klip hazırladıklarını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Esra Sarı, "Ekim ayı, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı. Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü olarak bir video klip hazırladık. Çünkü meme kanseri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak, erken teşhis ve tedavi için oldukça önemlidir. Meme kanserini önlemede en etkili yöntem, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapmasıdır. Bizde bu video klipte kadınlardan kendi kendine meme muayenesi yapmalarını, özellikle hayatlarındaki sevdikleri tüm kadınlardan da bu muayeneyi istemelerini rica ettik. Çünkü meme kanserine karşı verdiğimiz bu savaşı ancak toplumca bilinçlenerek kazanabiliriz" dedi.

Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı
Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı
Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı
Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meme Kanseri, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ebe adayları meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı - Son Dakika


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