Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Fiziki alan yetersizliği nedeniyle mevcut hizmetlerin sıkışık vaziyette yürütüldüğü Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yerine taşınarak hizmet vermeye başladı.

Atatürk Kent Meydanı'nın yanında bulunan yeni yapılan kamu binasına taşınan Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü, Güzelhisar Mahallesi Türkocağı Caddesi numara 2 adresinde bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. Efeler İlçe Nüfus Müdürü Edip Kızıltaş, Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün yenilenen yüzü ile ilçe halkına daha hızlı hizmet vereceğini belirterek yeni yerin hem kurum personeline hem de ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler İlçe Nüfus Müdürü Edip Kızıltaş'ı ziyaret etmiş ve kurumun yeni yeri için gerçekleştirilen son çalışmaları yerinde incelemişti. - AYDIN