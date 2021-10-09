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Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti - Son Dakika

Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti

09.10.2021 14:33

Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti "İşaret Dili Eğitimi" projesi kapsamında eğitim alan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli çalışanlar, daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına adayarak paylaştığı parçayı işaret...

Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti

ESKİŞEHİR - "İşaret Dili Eğitimi" projesi kapsamında eğitim alan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli çalışanlar, daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına adayarak paylaştığı parçayı işaret diliyle anlattıkları bir klip çekti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'nin Eskişehir'deki işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla önemsediği ve yürüttüğü "İşaret Dili Eğitimi" kapsamında Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev alan 10 çalışan daha işaret dili eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan çalışanlar için sertifika programı düzenlendi.

Öğrendikleri işaret diliyle video çektiler

Programda, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği personelinin daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık personeline adanarak paylaşılan bir parçayı işaret diliyle anlattıkları videonun gösterimi yapıldı. Videoda; Acil Tıp Teknisyeni Ayşe Gündoğdu, ATT Yasemin Demirtaş, Paramedik Saide Gözel, Radyoloji Teknisyeni Gonca Doğan, Motosikletli Ambulans Timi Paramedik Mehmet Demir, Laboratuvar Teknisyeni Gönül Anasız, Paramedik Merve Göktaş, Sürücü ATT Neslihan Ayvaz, Paramedik Müjda Andırangil, Paramedik Seval Karaaslan, ATT Zehra Özçelik ve Türk İşaret Dili Eğitmeni Sedef Ayhan yer aldı.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, projeyle ilgili olarak daha önceden de işaret dili eğitimli ekip arkadaşlarının bulunduğunu belirterek Eskişehir genelinde 7 gün 24 saat mutlaka en az bir işaret dili eğitimini tamamlamış çalışanın nöbette olmasını önemsediklerini söyledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin; kendi alanında Türkiye'de öncü, yenilikçi, örnek gösterilen ve çok güçlü performansa sahip olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Bilge, engelsiz bir acil sağlık hizmeti için 2021 yılı sonuna kadar Eskişehir İl Ambulans Servisi personelinin yüzde 10'unun yani toplamda yaklaşık 70 kişinin işaret dili eğitimini başarıyla tamamlamasını hedeflediklerini; bu alanda da örneği olmayan iyi bir uygulama ortaya koyulacağını ifade etti.

Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti
Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti
Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti
Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti

Fahrettin Koca, İşaret Dili, Eskişehir, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eğitim alan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı, işaret diliyle klip çekti - Son Dakika


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