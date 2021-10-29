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Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi

29.10.2021 10:58
Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi

Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' programı büyük ilgi gördü.

Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' programı büyük ilgi gördü.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu tarafından 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi. Korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak hem Ticaret Borsası Ortaokulu hem de Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine telekonferans yöntemiyle program aynı anda izletildi. Programa; kurum amirleri ve izleyiciler katıldı. Yaklaşık bir saat süren etkinlik programı: Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Okul Müdürü Oktay Turinay gerçekleştirdi ve etkinlik programı hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında; 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferansta konuşan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy, "Vefa kavramı; sevgide, dostlukta ve arkadaşlıkta devamlılık anlamına gelir" dedi. Adsoy, "Peygamberimizin hayatından örnekler verdi. Özellikle Peygamberimizin mücadelesindeki vefa üzerinde" konuşmalar yaptı.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen programın sonunda; Okul Müdürü Oktay Turinay, Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy'a emeklerinden dolayı çiçek buketi takdim etti. Etkinlik sonrasında misafirlere ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi
Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi
Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi
Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi

Münir Karaloğlu, İmam Hatip, Eskişehir, Ticaret, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda 'Mevlid-i Nebi' programı düzenlendi - Son Dakika
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