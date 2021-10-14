Eskişehirli kadın çiftçiler Bursa'da - Son Dakika

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsalda Kadın Danışma Grubu" üyelerinden oluşan kadın çiftçiler ile Toplumsal Cinsiyet-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık eğitimi alan yayımcı ve danışmanlara, kadın çiftçi örgütlenmelerini ve faaliyetlerini incelemek üzere Bursa'ya teknik geziler düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü - Orta Asya Bölge Alt Ofisi (FAO SEC) işbirliğinde yürütülen "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" (TAYDAP) kapsamında Eskişehir pilot il seçilmişti. Projenin sonucunda oluşturulan Kırsalda Kadın Paydaş Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Danışma Grubu (KKDG) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 10 Aralık 2020 tarihinde Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği" kuruldu.

Kurulan dernek üyeleri ve onların önderlik ettiği İnönü Oklubalı, Sivrihisar Kaymaz, Mahmudiye Kaymazyayla ve Seyitgazi Sarıcailyas mahallelerinde bulunan 14 kadın çiftçi, 7 paydaş danışma gurubu üyesi ve 15 yayımcı teknik personelle birlikte teknik geziler yapıldı. Teknik gezi sonrasında kadın çiftçiler, aldıkları teorik eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne onlara sundukları bu fırsattan dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR