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Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GTB'ye ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GTB'ye ziyaret

22.10.2021 17:04
Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GTB'ye ziyaret

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Ticaret Borsası'na (GTB) iade-i ziyarette bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Ticaret Borsası'na (GTB) iade-i ziyarette bulundu.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile geçtiğimiz aylar içerisinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Emre Başbuğ, GTB'ye iade-i ziyarette bulundu.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Emniyet Müdürü Başbuğ'a, Gaziantep ekonomisi, borsanın faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verildi.

Emniyet Müdürü Bağbuğ'a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, konuşmasında şehrin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

GTB'nin kent ekonomisine kazandırdığı vizyon projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Tiryakioğlu, Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu, Antep fıstığının anavatanı Gaziantep'te hizmete kazandırdıklarını söyledi.

Tiryakioğlu, üreticilere sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmeti sunan fiziki 10 bin ton ürün depolama kapasitesine sahip tesisin bu yıl resmi açılışının yapılarak ürün kabul işlemlerine başladığını dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle borsanın en önemli projeleri arasında yer alan 'Gaziantep Et Borsası ve Et Hali'ni de hizmete kazandırdıklarını aktaran Tiryakioğlu, GATEM bölgesinde 32 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan Et Borsası ve Et Hali'nin kendi sektöründe Türkiye'nin en büyük ve en modern kompleks yapıları arasında yer aldığını belirtti.

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u, GTB'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Gaziantep ekonomisi ve gıda sanayi hakkında açıklamalarda bulundu.

Köklü bir ticaret geçmişine sahip kentin tarıma dayalı sanayide de Türkiye'nin lokomotif güçleri arasında yer aldığını vurgulayan Akıncı, Gaziantep'in un, makarna ve bulgur gibi birçok tarım kökenli gıda sektöründe Türkiye üretiminin ve ihracatının yarısından fazlasını tek başına karşıladığını söyledi.

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da misafirperverliklerinden dolayı GTB yönetimine teşekkür ederek, kent ve ülke ekonomisine yönelik sürdürülen çalışmalarda başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarete, GTB Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cesim Arslan, Ali Alagöz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Karakan, Turgay Doğan, Mehmet Emin Balyemez, Bilal Darı, Nebi Koca, Mustafa Kara ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GTB'ye ziyaret
Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GTB'ye ziyaret

Alparslan Türkeş, Mehmet Akıncı, Gaziantep, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GTB'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GTB'ye ziyaret - Son Dakika
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