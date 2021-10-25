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Geç yağan yağmurlar soğan üreticisini etkiledi - Son Dakika

Geç yağan yağmurlar soğan üreticisini etkiledi

25.10.2021 12:17
Geç yağan yağmurlar soğan üreticisini etkiledi

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki soğan üreticileri bu yıl da bekledikleri kazancı elde edemedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki soğan üreticileri bu yıl da bekledikleri kazancı elde edemedi. Geçen sene 120 ile 150 kuruş arasında satılan soğanlar, bu yıl da aynı fiyatlardan alıcı buluyor.

Soğan üreticileri, bu sene hem verim düşüklüğünden, hem satış fiyatlarının gerilemesinden yakınıyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğan yetiştiricisi Faruk Balkız, "Mayıs ayı sonunda beklenen yağmurlar haziran ayında geldi. Geç yağan yağmurlar, kafaya dönen soğanların gelişmesine yaramadı. Soğanlarda verim düşüklüğü meydana geldi. 2,5-3 ton mahsul alınan 1 dönüm araziden bu yüzden 1-1,5 ton soğan alabildik" dedi.

Yenişehir'de verim düşüklüğünün yanında soğanın tüccara satış fiyatında da geçen yıla göre bir değişiklik olmadığını vurgulayan Balkız, geçen sene 120 kuruş ile 150 kuruş arasında değişen fiyatlardan satılan soğanın bu yıl da aynı seviyede olduğunun atını çizdi. Ürünün fiyatında değişim olmamasına rağmen maliyetlerin arttığına işaret eden Balkız, artan maliyetlerin çiftçinin belini büktüğünü sözlerine ekledi. - BURSA

Geç yağan yağmurlar soğan üreticisini etkiledi

Yenişehir, Haziran, Mayıs, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Geç yağan yağmurlar soğan üreticisini etkiledi - Son Dakika


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