Gülüç'te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında program düzenlendi.

Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu tarafından Gülüç Düğün Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Programa, Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Demirtaş, "Gencinden yaşlısına, çocuğundan kadınına varana kadar 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı kutlamak için tek yürek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ecdadımızdan miras kalan ruh ve azimle, birlik ve beraberliği içerisinde Cumhuriyetimizi geleceğe çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşımaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle istiklalimizin ve istikbalimizin tüm şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilenirken, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. - ZONGULDAK