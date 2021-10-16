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İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor - Son Dakika

İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor

16.10.2021 09:57
İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor

İnönü ilçesi için büyük kazançlara vesile olacağı düşünülen projelerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İnönü ilçesi için büyük kazançlara vesile olacağı düşünülen projelerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açılacak olan İnönü Bal Ormanı'nda üretim yapmak için arıcılık kursuna katılan ve tamamlayan 80 kişiye sertifikaları verildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan 4 farklı projenin tanıtımı için toplantı düzenlendi. Toplantıda İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından 'İnönü Bal Ormanı', 'Yukarı Ilıca Havuz Onarım ve Ilıca Park Yeşil Alan', 'TOKİ İnönü Toplu Konut' ve 'İnönü Manda Oteli ve Girişimcilik Destekleniyor' projeleri tanıtıldı. Yaklaşık 60 milyon lira harcanacak olan projelerle ilçenin gelişimine ve istihdama büyük katkı sağlanmış olacak.

İnönü Belediyesi'nin binasında gerçekleşen toplantıya AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Orman Bölge Müdür vekili Metin Topçu, İzleme ve Yatırım Değerlendirme Birim Başkanı Gürler Suner katıldı. Toplantının sonunda 'İnönü Bal Ormanı' projesi kapsamında bal üretimi yapmak için arıcılık kursuna katılan kişiler protokol üyelerinden sertifikalarını aldı.

"Afyonkarahisar'ın, Kütahya'nın, Bilecik'in ve Eskişehir'in gözbebeği olacak"

Toplantıda projeleri anlatan İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt, Bal Ormanı'nın çevre illerin gözbebeği olacağını belirtti. Geçen yılki çalışmalar sonucu 2 ton bal elde edildiğini belirten Bozkurt, "Yüzyıllık projeler ortaya koyuyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de, tüm kurumlarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla sürdürülebilir projeler üretmeye ve bu projeleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yapılan Bal Ormanı Afyonkarahisar'ın, Kütahya'nın, Bilecik'in ve Eskişehir'in gözbebeği olacak. Geçen yılki çalışmalarımızdan sonra yaklaşık 2 ton bal elde ettik. Bir tonunu aldık. Bu bal bir hayalle başladı. Çevre mahallelerimizin balları zamanında kalitesiyle ünlüymüş. Fakat zaman içinde kapanmışlar. Biz yeniden başlattık" dedi.

"Kaymakta da seri üretime geçeceğiz"

Konuşmasında diğer projelerden bahseden Bozkurt, manda ve buzağılardan oluşan 360 hayvanın olacağı Manda Oteli'ni anlattı. Peynir, kaymak, süt ve yoğurt yapım ünitelerinin olacağı tesiste hayvanlardan elde edilen gübrenin biyoenerji ile tekrar kazandırılması planlanıyor. Bakanlıktan destek aldıklarını belirten Kadir Bozkurt, "Balımızın yanında, kaymağımız, sütümüz ve yoğurdumuz var. Bu ürünlerin tamamı bu bölgeye ait olduğu için biz bunları geliştirmek istiyoruz. Bal devam ederken, manda yetiştiriciliğine de başladık. Yaklaşık 2 yıl süren proje çalışmalarımız sonunda, Emine Nur Günay hanımefendi de takiplerini yaptı. Sonunda 14 milyon liralık belediyenin nakit ve taşınmazlarını projeye koyduk. Bakanlığımız da, 3 milyon 200 bin lira hibe yaptı. Bunun imzalarını atıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta da bunun ihalesine çıkıyoruz, kaymakta da seri üretime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu yaz çocuklarımız o havuzlarda yüzecek"

İnönü'nün turizm açısından da değerli bir bölge olduğunu belirten Bozkurt, çevresinde park alanlarının olduğu havuzlar yapılacağının müjdesini verdi. Ilıcalar bölgesinde yapılacak olan projede, ilçe halkı gündelik yaşantısına da devam edecek. Yaz aylarına kadar yetiştirilmesi planlanan proje hakkında konuşan Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Turizm alanında da çalışmalarımız var. Pınarbaşı'ndaki yere üç havuzlu projeleri hazırlandı ve her şey bitti. 17 milyon liralık yatırım vardı fakat Türk Hava Kurumu ile olan bazı sorunlardan dolayı orayı ilerletemedik. Şu an dondurulmuş vaziyette bekliyor. Bizde ılıca olarak tabir ettiğimiz, hanımlarımızın çamaşırlarını yıkadığı havuzlara bir proje yaptık. Bu projenin toplam bedeli de 3 milyon 400 bin lira civarında tuttu. İhalesi yapıldı ve bitti. Nasip olursa bu yaz çocuklarımız o havuzlarda yüzecek, hanımlarımız ve hemşerilerimiz de çamaşırlarını yıkayabilmeye devam edecek. Tüm bu yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, sayın milletvekillerimize, ayrıca İnönü Milletvekilimiz Emine Nur Günay'a ve tüm il teşkilatımız ile tüm kurumlardaki arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İşbirliği içerisindeyiz"

İlçeye yapılan yatırımlar hakkında konuşan İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt da, hayata geçecek projelere her zaman destek olacaklarını ifade etti. Yapılan yatırımların İnönü ilçesinin gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Kurt, "Bu yatırımlar konusunda biz de bir işbirliği içerisindeyiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bittiği günleri inşallah beraber görmeyi diliyorum" dedi.

"Bal ormanının inşallah arkası da gelecek ve 50 bin ton üretimlere de ulaşacağız"

Projeler için desteğini esirgemeyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay yaptığı konuşmada, "Sürekli kalkınma modelleri üzerinde çalışan bir akademisyen olarak Allah bana sahada bunları çalışma olanağı nasip etti. Sürdürülebilir kırsal kalkınma deyince ilk önce yaşanabilir kırsal ortam oluşturmayı anlıyoruz. Alt ve üst yapısıyla verimli etkin hizmetlerin olduğu alanlar oluşturmaktır. Bugün bunların hepsinden proje örneklerimiz var. İkinci olarak da istihdam ve verimli üretim anlıyoruz. Kırsalda rekabet gücü olan alanlarda üretim ve istihdamı desteklenmesi gerekiyor. Bugün 80 katılımcıya sertifikalarını veriyoruz. Kırsalda hem istihdam oluşturuyoruz, hem de verimli üretim yapacaklar. Bal ormanının inşallah arkası da gelecek ve 50 bin ton üretimlere de ulaşacağız. Üçüncü olarak da insanın aklına kırsal turizm geliyor. Eskişehir'in bu konuda o kadar çok potansiyeli var ki. İnönü ilçemizin de lojistik konumuyla, değerleriyle, kültürüyle çok farklı bir yeri var. İşte bunları bizim doğru şekilde tanıtmamız, ziyaretçilere de güzel ortamları sunmamız gerekiyor. Ilıca projemiz de bu anlamda önemli durumdadır. Tüm projelerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben her ilçe ile aynı şekilde çalışıyorum. Ama bazı ilçelerde daha güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun nedeni de belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızdır. Onlar zaten her altyapıyı yapıyor, hazırlıyorlar. Bazen bir noktalı virgül oluyor, o zaman biz destek oluyoruz. Noktayı hep birlikte koyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Süt, kaymak, ve yoğurt gibi gıda ürünlerinin üretiminin yapılacağı Manda Oteli'nin geliştirilmesi için hazırlanan protokol imzalandı.

Arıcılık kursiyerlerine sertifika takdiminden sonra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Emine Nur Günay, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt ve beraberlerindeki heyet proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor
İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor
İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor
İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor
İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor
İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor
İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor

Emine Nur Günay, Eskişehir, Hisarcık, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönü'nün gelişimi için 4 proje birden hayata geçiriliyor - Son Dakika


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