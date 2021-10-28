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İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor - Son Dakika

İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor

28.10.2021 10:43

İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen meslek edindirme kursları devam ediyor.

İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen meslek edindirme kursları devam ediyor.

İpekyolu Belediyesine bağlı Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde her yıl düzenli olarak sürdürülen kurslar, birçok kadına yeni iş kapıları açıyor. Açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, bu kurslar sayesinde hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata aktif olarak katılıyor. Hafta içi olan kurslarda saç kesimi, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi eğitimler, uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak veriliyor. Eğitimler sonunda ise katılım sağlayan tüm kursiyerler, İl Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'ustalık belgesi' almaya hak kazanıyor.

"Belediyemiz tarafından tüm imkanlar sağlanmakta"

Eğitimlerle ilgili İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan, Eğitim Köşkü'nde yapılan çalışmalarla bölge kadınlarının meslek sahibi olduğunu söyledi. Kadınların tüm ihtiyaçlarının İpekyolu Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Aslan, "Bostaniçi Mahallesi, maddi olanaklar açısından sıkıntılı bölgelerimizden biri. Biz burada alan taramasına çıkıp, eğitim köşkünde vereceğimiz kursların ne kadar yararlı olabileceğini araştırarak kurslarımızı açtık. Kuaförlük kursumuzda eğitim gören kadınlarımız hem kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor hem de eğitim alıyorlar. Kursiyerlerin eğitimi tamamlandığında ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika alıyorlar ve bu sertifika ile iş yeri açabiliyorlar. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz farklı iş yerlerinde de çalışabiliyorlar" dedi.

Kursumuza talep fazla olduğu için sabah ve öğle ayrı gruplar eğitime alındığını dile getiren Aslan, "25 kursiyerimiz burada eğitim alıyor. Bu kadınlarımızdan kendine iş yeri açanlar da oldu. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin tüm hızıyla sürdüğünün ifade eden Eğitmen Gülhan Dalmaz ise, " 25 kursiyerimizi iki gruba ayırdık. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere üçer saat eğitim veriyoruz. Burada bizim verdiğimiz eğitimlerden sonra kendilerine yeni bir sayfa açıp, iş yeri açabilirler" diye konuştu.

Kursiyerler ise kendilerine bu imkanı sağladığı için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür ettiler.

İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor
İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor
İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor
İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda kadınlar meslek sahibi oluyor - Son Dakika


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