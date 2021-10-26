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Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek - Son Dakika

Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek

26.10.2021 09:35
Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek

Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince, Erzurum'un tanıtımına yönelik kültür turu düzenlendi.

Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince, Erzurum'un tanıtımına yönelik kültür turu düzenlendi. Program kapsamında doğu ve güneydoğu bölgesinde bulunan belediye başkanlıkları ziyaret edilerek, Belediye Başkanları ve yöneticilerine Erzurum'un tanıtımına ilişkin materyaller ve Erzurum'a özgü ürünler takdim edildi.

Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Üyeleri tarafından gerçekleştirilen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen programın ilk durağı Çat Belediyesi oldu.

Ziyarete, Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Gülcan Nazlı, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İl Koordinatörü Nimet Aydemir ve kadın dernekleri üyeleri katıldı.

Çat Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sarıgül, sivil toplum kuruluşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Çat'ta yapılan hizmetler konusunda açıklamalarda bulundu.

Daha sonra Bingöl Belediyesini ziyaret eden ekip, burada Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile bir süre sohbet ederek, şehirlerarası sinerjnin artması konusunda yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bingöl için önemli projeleri olduğunu belirten Arıkan, Bingöl balının dünyada markalaştığını belirterek, bal üretimini artırarak istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda kadın dernekler üyeleri Erzurum folklorik bebeklerini ve kente ilişkin basılı materyalleri Başkan Arıkan'a takdim ettiler.

Kadın Dernekleri daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten ve İnanç Kara Ölmeztoprak ile toplantı düzenledi.

Noğay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Erzurumlu kadınlar Noğay'a ve beraberindekiler kentte kadın sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, folklorik bebeklerini ve tanıtım materyallerini takdim ettiler.

Erzurum Kültür ve Tarih Kenti

Son olarak Gaziantep Şahinbey Belediyesini ziyaret eden ekip, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Başkan Yardımcısı Cuma Güzel'in düzenlediği toplantıya katıldı.

Başkan Tahmazoğlu, üniversiteyi Erzurum'da okuduğunu belirterek, kentin kendisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

Erzurum'un tarih ve kültür şehri olduğunu belirten Tahmazoğlu, "5 yıl Erzurum'da bulundum ve sürekli Erzurum'u ziyaret ediyorum. Erzurum kadim bir şehir tarih ve kültür kenti. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duydum" dedi.

Kadın Dernek Yönetici ve Temsilcileri Başkan Tahmazanoğlu ve Başkan Yardımcısı Güzel'e ilgisinden dolayı teşekkür ederek, Erzurum'a ilişkin hediyeler takdim ettiler.

Toplantı sonrası Erzurumlu kadın dernek temsilcileri Şahinbey'de bulunan tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, programla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Erzurum Kalkınma Vakfı ve Erzurum Türk Anneler Derneği olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini kapsayan bir geziye çıktık. Gezimizin amacı Erzurum'u bu bölgelerimizde nasıl tanıtırız, kadim şehrimizin tüm özelliklerini nasıl yansıtırız. Kültürel bir köprü nasıl kurarız noktasında belediye başkanları ve yöneticileri nezdinde görüşmeler yaparak, Erzurum'u anlattık ve bunu sizin Şehirlerinizde nasıl yaparız bize nasıl yardımcı olursunuz dedik tavsiyeler ve yapacaklarımızla ilgili bilgileri aldık bu konuda bize destek veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Beye, Genel Sekreter Yardımcımız Hasan Şahin Beye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser hanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Her iki dernek başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum' 'dedi.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin ise tanıtım konusunda gerçekleştirilen programın çok verimli geçtiğini belirterek, Erzurum'un tanıtım sorununun aşılması noktasında sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Pasin, programın yapılmasına destek sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek
Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek
Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek
Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek
Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Bingöl, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın Derneklerinden Erzurum'un tanıtımına destek - Son Dakika


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