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Kayseri'de 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Kayseri'de 29 Ekim coşkusu

29.10.2021 12:15
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Vali Şehmus Günaydın, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, araç üzerinde vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın; "Tarih boyunca istikbalimize ve istiklalimize yönelik her saldırı karşısında nice zaferler kazanan kahraman ecdadımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok büyük fedakarlıklarla, zorluklarla kazanmış olduğu Kurtuluş Savaşı'mız sonucu sahip olduğumuz cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve kutsal değerlerimiz için bir an bile tereddüt etmeden en kıymetli varlıklarını canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanet ettiği vatanımızı ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en büyük görev ve sorumluluğudur. Bu yolda binlerce yıllık devlet geleneğimizin bizlere kazandırdığı birlik ve beraberlik ruhumuz, kararlığımız ve tecrübelerimiz bizlerin en büyük gücü olacaktır. Tarih yolculuğumuzda aziz milletimizin kutlu yürüyüşünde önümüze çıkan bütün zorlukları, engelleri ve senaryoları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız.

Geleceğimizin teminatı yarınlarımızın umudu sevgili gençler; uğruna can veren binlerce şehidimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz mücadeleleri ile kazanılan bu cennet vatanımızın yarınları için sizlere önemli görevler düşmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyeti sizlere emanet ederek, sizlere olan inancını ve güvenini ifade etmiştir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak en başta gelen vazifenizdir. Bu konuda sizlere güveniyor, sizlerle yarınlara umutla bakıyoruz. Aziz milletimizin ve Kayserili hemşerilerimin, Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, zeybek gösterisi yapıldı. Protokol üyeleri, uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdi. Tören, kortej yürüyüşünün ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, 29 Ekim, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 29 Ekim coşkusu - Son Dakika


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