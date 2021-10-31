Konteyner kentte çocuklara sürpriz - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminin yıl dönümünde yaşamını yitiren 117 kişi anısına ilçenin 18 noktasında mevlit okutup lokma döktürdü, hayır yemeği verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 30 Ekim Anıtı'na ise karanfiller bırakıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentteki çocukları da unutmadı. Verdiği sözü tutan Sandal, 114 çocuğa bisiklet hediye ederek aydınlık yarınlarda kullanmaları temennisinde bulundu. Başkan Sandal, "Paylaştıkça mutluluğumuz çoğalacak. Bisikletlerinizi aydınlık günlerde kullanın" dedi. Törende bisikletlerini teslim alan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. - İZMİR

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