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Konteyner kentte çocuklara sürpriz - Son Dakika

Konteyner kentte çocuklara sürpriz

31.10.2021 09:55
Konteyner kentte çocuklara sürpriz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz yıl yaşanan İzmir depremi sonrası yaşamlarını konteyner kentte sürdüren çocuklara bisiklet sürprizi yaptı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz yıl yaşanan İzmir depremi sonrası yaşamlarını konteyner kentte sürdüren çocuklara bisiklet sürprizi yaptı.

Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminin yıl dönümünde yaşamını yitiren 117 kişi anısına ilçenin 18 noktasında mevlit okutup lokma döktürdü, hayır yemeği verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 30 Ekim Anıtı'na ise karanfiller bırakıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentteki çocukları da unutmadı. Verdiği sözü tutan Sandal, 114 çocuğa bisiklet hediye ederek aydınlık yarınlarda kullanmaları temennisinde bulundu. Başkan Sandal, "Paylaştıkça mutluluğumuz çoğalacak. Bisikletlerinizi aydınlık günlerde kullanın" dedi. Törende bisikletlerini teslim alan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. - İZMİR

Konteyner kentte çocuklara sürpriz
Konteyner kentte çocuklara sürpriz
Konteyner kentte çocuklara sürpriz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Serdar Sandal, Bisiklet, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konteyner kentte çocuklara sürpriz - Son Dakika


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