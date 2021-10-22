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Kuşadası Körfezi'nden 40 metre "Hayalet Ağ" çıkartıldı - Son Dakika

Kuşadası Körfezi'nden 40 metre "Hayalet Ağ" çıkartıldı

22.10.2021 20:24

Kuşadası Körfezi'nden 40 metre "Hayalet Ağ" çıkartıldı Kuşadası Körfezi'nden yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında "hayalet ağ" çıkartıldı.

Kuşadası Körfezi'nden 40 metre "Hayalet Ağ" çıkartıldı

AYDIN - Kuşadası Körfezi'nden yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında "hayalet ağ" çıkartıldı. Uzun yıllar boyunca balıkçı tekneleri tarafından denize bırakılan ağları geri dönüştürmek üzere Kuşadası Belediyesi teslim aldı.

Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için önemli bir projeye imza attı. Bu kapsamda denizlere terkedilmiş "hayalet ağ" olarak adlandırılan balıkçı ağları, Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı'na bağlı 9 kişilik dalış timinin saatler süren çabalarının ardından Kuşadası Körfezi'nden çıkarıldı. Yaklaşık 40 metre uzunluğa ve 5 ton ağırlığa sahip hayalet ağlar geri dönüştürülmek üzere Kuşadası Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Hayalet ağların geri dönüşüm sayesinde yeniden kullanılacak hale getirileceğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak çevre temizliği en önemsediğim konulardan biri. Deniz temizliği konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Son olarak Kuşadası Kaymakamlığı, Sahil Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile çok önemli bir projeye imza attık. Denizlerimize terk edilmiş 40 metre uzunluğundaki balıkçı ağılarını çıkarttık" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise "Denizlerimizin temizlenmesi için ilçemizdeki tüm kamu kurumları ile ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak hayalet ağ olarak bilenen ve denizlerde kirliliğe sebep olan balıkçı ağlarının Kuşadası Körfezi'nden çıkarılmasını sağladık. Denizlerde sıfır atık projesi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen başta Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri olmak üzere tüm personele teşekkür ederim" diye konuştu.

Kuşadası Körfezi'nden 40 metre Hayalet Ağ çıkartıldı
Kuşadası Körfezi'nden 40 metre Hayalet Ağ çıkartıldı
Kuşadası Körfezi'nden 40 metre Hayalet Ağ çıkartıldı
Kuşadası Körfezi'nden 40 metre Hayalet Ağ çıkartıldı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Körfezi, Hisarcık, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Körfezi'nden 40 metre 'Hayalet Ağ' çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası Körfezi'nden 40 metre "Hayalet Ağ" çıkartıldı - Son Dakika
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